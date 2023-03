Heimstetten kassiert 1:8-Abreibung im eigenen Stadion

Von: Patrik Stäbler

Zufällig die gleichen Farben: Das rot-weiße Fahnenmeer gilt nicht den Heimstettner Spielern; das sind die Fans des FC Bayern. © Patrik Stäbler

Eine halbe Stunde lang hat der SV Heimstetten am Freitagabend von der Überraschung träumen dürfen. Denn bis dahin führte der abgeschlagene Tabellenletzte der Regionalliga im Heimduell gegen den FC Bayern II mit 1:0 – dank eines starken Starts und eines Treffers von Alexis Fambo. Doch dann drehte der Favorit auf und noch vor der Pause die Partie, ehe am Ende eine 1:8-Klatsche für den SVH zu Buche stand.

Heimstetten – Dabei hatte der Abend so verheißungsvoll begonnen für die Gastgeber, in deren Sportpark sich bis zum Anpfiff circa 500 Zuschauer auf den Tribünen und hinter der Bande eingefunden hatten. Zu ihnen zählte diesmal auch der Heimstettner Coach Christoph Schmitt, der nach seiner Gelb-Roten Karte bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Burghausen nicht auf der Trainerbank sitzen durfte.

Von seinem Platz an der Bande sah der 37-Jährige, wie sein Team keineswegs eingeschüchtert vom großen Namen des Gegners, sondern munter und mutig begann. Und tatsächlich war es in der 19. Minute der Außenseiter, der den ersten Treffer der Partie bejubeln konnte: Nach einem feinen Steilpass von Emre Tunc stand Alexis Fambo frei vor dem Gehäuse, schob die Kugel am Keeper vorbei und feierte sein Tor mit einem Flick-Flack – direkt vor den zahlreichen Gäste-Fans, die vor dem Anpfiff noch Bayern-Profi Bouna Sarr mit einem Transparent gefeiert hatten.

Die Führung für Heimstetten war keineswegs unverdient – noch. Doch das sollte sich ändern. Denn mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Bayern immer mehr die Kontrolle und kamen nach gut einer halben Stunde auch zum Ausgleich dank eines Treffers von Younes Aitamer. Derselbe Spieler brachte die Gäste sechs Minuten später durch einen Schuss von der Strafraumgrenze in Führung, nachdem er dort Sebastian Burke und Jasper Maljojoki ausgetanzt hatte.

Spätestens jetzt spielte sich das Geschehen fast nur mehr in der Hälfte und meist auch am Sechzehner der Platzherren ab, die kurz vor der Pause noch einen dritten Gegentreffer hinnehmen mussten. Dieser ging auf das Konto von FCB-Goalgetter Grant-Leon Ranos, der nach Vorlage des starken Aitamer mit seinem 15. Saisontor den 1:3-Halbzeitstand besorgte.

Es folgten eine viertelstündige Auszeit und ein Seitenwechsel, doch keins von beiden änderte etwas am Geschehen auf dem Rasen. So blieben die Münchner auch im zweiten Durchgang drückend überlegen und schraubten durch Kapitän Timo Kern und erneut Ranos das Ergebnis binnen zwanzig Minuten auf 1:5. Und noch war die Abreibung für den SVH nicht vorbei: Erst nachdem zweimal Yusuf Kabadayi und Younes Aitamer gar auf 1:8 erhöht hatten, erlöste der Schlusspfiff die bemitleidenswerten Heimstettner. (PATRIK STÄBLER)

SV Heimstetten – FC Bayern II 1:8 (1:3)

SVH: Riedmüller, Maljojoki, Sengersdorf, Burke, Ezeala, Micheli (72. Sabbagh), Strieder (3. Zander/61. Weser), Müller (72. Manole), Riglewski, Fambo (61. Awata), Tunc.

Tor: 1:0 Fambo (19.), 1:1 Aitamer (32.), 1:2 Aitamer (38.), 1:3 Ranos (44.), 1:4 Kern (53.), 1:5 Ranos (64.), 1:6 Kabadayi (74.), 1:7 Aitamer (76.), 1:8 Kabadayi (80.).

Schiedsrichter: Felix Wagner (SSV Glött) – Zuschauer: 500.