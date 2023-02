Heimstetten schlägt auch die SpVgg Unterhaching

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Sekunden vor dem Comeback: Hachings lange Verletzer Torjäger Stephan Hain beim Test in Heimstetten. © SpVgg

2:1-Erfolg ist der vierte Sieg im vierten Testspiel – „Das gibt uns ein gutes Gefühl.“

Heimstetten – Direkt nach dem Schlusspfiff geben die Hoaschdenga Buam der SpVgg Unterhaching noch etwas Spott und Häme mit auf den Heimweg. Während die Fußballer des Regionalliga-Spitzenreiters vom Feld trotten, skandiert eine kleine Abordnung des Heimstettner Fanklubs lautstark in Richtung der Gäste-Kicker: „Gegen Hoaschdeng kann man mal verlieren!“

Ehrlicherweise ist genau dies – also eine Pleite gegen den SV Heimstetten – in der laufenden Saison nicht allzu vielen Gegnern widerfahren, weshalb Heimstetten aktuell abgeschlagenes Schlusslicht in der Regionalliga ist. Am anderen Ende der Tabelle überwintert derweil die SpVgg Unterhaching - allein von dieser Diskrepanz ist im Testspiel der beiden Klubs wenig zu sehen. Vielmehr präsentiert sich der Tabellenletzte auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter und landet am Ende einen „sicher nicht unverdienten“ 2:1-Sieg, kommentiert Heimstettens Co-Trainer Roman Langer.

„Die Jungs haben die Vorgaben sehr gut umgesetzt“, lobt der Coach. „Und sie sind von Anfang an mutig ins Spiel gegangen.“

Das macht sich schon in der zweiten Minute bezahlt: Nach einem schnellen Angriff steht Kapitän Lukas Riglewski goldrichtig und setzt die Kugel zum 1:0 in die Maschen. In der Folge entwickelt vor gut 100 Zuschauern am Heimstettner Kunstrasenplatz ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gäste durchaus das eine oder andere Mal gefährlich vors Gehäuse von SVH-Torwart Moritz Knauf kommen.

Und doch fällt auch der zweite Treffer des Abends auf der anderen Seite: Kurz vor der Pause fliegt eine Flanke auf den zweiten Pfosten und genau zu Emre Tunc, der die Kugel mühelos einschiebt - zum 2:0-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang kommen die Hachinger dann zwar nach gut einer Stunde zum Anschlusstor durch Benedikt Bauer. Doch zu mehr reicht es nicht für den Favoriten, sodass am Ende ein 2:1 für den SVH steht – Sieg Nummer vier im vierten Testspiel.

„Das gibt uns schon ein gutes Gefühl“, sagt Roman Langer über die bisherigen Ergebnisse in der Vorbereitung. Und gerade aus dem Sieg über die SpVgg könne man Selbstbewusstsein ziehen, so der Co-Trainer. Eine überzeugende Vorstellung liefert dabei Rico Strieder im defensiven Mittelfeld ab. Der Ex-Profi ist bereits seit September beim SVH, hat wegen einer Verletzung aber noch kein einziges Ligaspiel für seinen neuen Klub bestritten. „Er ist immer anspielbar und hat immer eine Lösung“, lobt Langer den 30-Jährigen, der zuletzt in den Niederlanden gespielt hat. „Er ist unser Taktgeber im Mittelfeld.“

Für Strieder und Co. geht es bereits an diesem Mittwoch mit dem nächsten Testspiel weiter – daheim um 19.15 Uhr gegen den VfB Hallbergmoos. Die erste Ligapartie des SVH steht dann am 4. März in Illertissen an. ps