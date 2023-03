Heimstetten setzt schwarze Serie fort

Von: Patrik Stäbler

SVH-Trainer Christoph Schmitt: „Man hat auch gesehen, dass es unser erstes Spiel auf Rasen war.“ © Michalek

Der 8. Oktober ist ein wolkiger Tag mit herbstlichen Temperaturen, an dem das Publikum im Heimstettner Sportpark jedoch ein herzerwärmendes Regionalligaspiel dargeboten bekommt. An dessen Ende können die heimischen SVH-Fußballer einen 5:3-Sieg über den 1. FC Nürnberg II bejubeln, der die Hoffnung weckt, dass sich das Kellerkind alsbald aus den Niederungen der Tabelle verabschieden könnte. Doch weit gefehlt.

Heimstetten – Denn nach jenem Coup bleibt der SV Heimstetten in den restlichen sieben Ligaspielen des Jahres ohne Sieg. Und an diese schwarze Serie hat der Tabellenletzte nun auch zum Auftakt der Restrunde nahtlos angeknüpft. So setzt es beim FV Illertissen eine 0:2-Niederlage für das Team von Christoph Schmitt, dessen ohnehin trübe Aussichten im Abstiegskampf sich dadurch weiter verfinstern. Oder in Zahlen ausgedrückt: Stolze 13 Punkte liegt der SVH inzwischen hinter den Relegationsplätzen.

„Es war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel“, sagt Schmitt über die Niederlage beim FVI, der in den Wochen zuvor schon zwei Nachholspiele bestritten und beide gewonnen hatte. Der dritte Erfolg der Schwaben hintereinander sei „nicht unverdient“ gewesen, räumt der SVH-Coach ein. „Allerdings kann sich auch niemand beschweren, wenn es am Ende 0:0 oder 1:1 ausgeht.“

Bei mittelprächtigem Wetter und noch maueren Platzbedingungen sehen die fast 300 Zuschauer in Illertissen eine Partie, die geprägt ist von unzähligen langen Bällen in die Spitze, die jedoch kaum einmal einen Abnehmer finden. Auch deshalb bleiben Torraumszenen auf beiden Seiten in etwa so selten wie ein floskelfreies Interview eines Profifußballers. In der Anfangsviertelstunde bringen die Gastgeber immerhin zwei Schüsse aufs Heimstettner Gehäuse zustande, die Torwart Maximilian Riedmüller jedoch entschärft. Anders sieht es in der 21. Minute nach einer Freistoßflanke und einem Kuddelmuddel im Sechzehner aus. Da fällt der Ball Illertissens Darius Held vor die Füße, der aus wenigen Metern den ersten Treffer dieser Partie markiert.

„Der Rückstand war natürlich nicht förderlich für unser Spiel“, sagt Schmitt, dessen Mannschaft vor allem offensiv kaum etwas zustande bringt. Ihre beste Aktion im ersten Durchgang ist fünf Minuten nach dem Gegentor ein Schuss von Sam Zander aus 20 Metern, der jedoch knapp am Pfosten vorbeizischt. Man habe seiner Elf die alles andere als optimale Vorbereitung angemerkt, gesteht der SVH-Trainer. „Und man hat auch gesehen, dass es unser erstes Spiel auf Rasen war.“ Dennoch darf Heimstetten im zweiten Abschnitt noch lange auf den Lucky Punch und einen Auswärtspunkt hoffen. Doch sechs Minuten vor dem Ende ist es erneut Held, der nach einer Ecke einnetzt – zum 0:2-Endstand.

Allzu viel Zeit, um über die Auftaktpleite nachzugrübeln, bleibt den Heimstettnern indes nicht. Schließlich geht es für sie schon am Dienstag mit einem Nachholspiel weiter - auswärts, aber im heimischen Sportpark, und zwar gegen Türkgücü München. (ps)

FV Illertissen – SV Heimstetten 2:0 (1:0)

SVH: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh (77. Micheli), Sengersdorf, Günzel (66. Burke), Strieder, Müller, Zander (77. Rosina), Riglewski (66. Fambo), Tunc, Awata.

Tore: 1:0 Held (21.), 2:0 Held (84.).

Schiedsrichter: Jürgen Steckermeier (TSV Altfraunhofen). – Zuschauer: 290.