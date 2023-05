Heimstetten empfängt die SpVgg Ansbach LIVE: Blitztor! Gäste legen gegen SVH vor

Von: Sebastian Isbaner

Kapitän Lukas Riglewski und der SV Heimstetten gehen vorerst das letzte Mal in der Regionalliga an den Start. © IMAGO/Sven Leifer

Vor dem Abstieg will der SV Heimstetten einen letzten Erfolg einfahren. Die Gäste aus Ansbach kämpfen noch um den Klassenerhalt. Der Live-Ticker.

Der SV Heimstetten steigt als Vorletzter aus der Regionalliga in die Bayernliga Süd ab.

Der Aufsteiger aus Ansbach kann am letzten Spieltag das rettende Ufer noch erreichen.

Anpfiff ist am Samstag den 27.05. um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Heimstetten – Der Abstieg für die Hausherren aus dem Münchner Norden steht bereits länger fest. Nach vier Spielzeiten in der Regionalliga Bayern muss der SV Heimstetten zur kommenden Saison wieder in der Bayernliga an den Start gehen. Nach der Niederlage des FC Pipinsried gegen die Amateure des FC Bayern konnte der SVH immerhin vor dem letzten Spieltag das Tabellenschlusslicht vermeiden.

Trotz des feststehenden Abstiegs haben die Hausherren noch die Chance, sich mit einem Erfolgserlebnis vor den eigenen Fans aus der Regionalliga gebührend zu verabschieden. Am 38. Spieltag der Saison kommt nämlich der Aufsteiger SpVgg Ansbach in den ATS Sportpark nach Heimstetten.

Heimstetten bereits sicher abgestiegen – Ansbach hat noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt

Die Gäste haben ebenfalls weiterhin mit dem Abstieg zu kämpfen. Mit 47 Punkten nach 37 Spielen stehen die Ansbacher auf dem 15. Tabellenplatz und demnach auf dem ersten Relegationsplatz. Der Abstand zum DJK Vilzing und dem rettenden Ufer beträgt lediglich einen Zähler. Mit einem Erfolg in Heimstetten könnte der Regionalliga-Neuling am letzten Spieltag noch den direkten Klassenerhalt klarmachen.

Selbstvertrauen konnten sich die Gäste mit einem 5:2 Heimsieg vergangene Woche gegen den FC Augsburg II holen. Das Hinspiel konnte die SpVgg zuhause mit 4:2 für sich entscheiden. Anpfiff des Rückspiels ist am Samstag, den 27. Mai um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)