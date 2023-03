Heimstetten trotzt Buchbach einen Punkt ab

Von: Patrik Stäbler

Voll motiviert: Kapitän Lukas Riglewski (Mitte) stimmt das Team auf das Kellerderby ein. Foto: Stäbler © Stäbler

Der SV Heimstetten hat auch im zweiten Spiel hintereinander gepunktet: Vier Tage nach dem 2:1-Erfolg über Rain trotzte der Tabellenletzte der Regionalliga dem TSV Buchbach am Dienstagabend ein 0:0 ab. Allerdings wäre für den SVH mehr drin gewesen, spielten die Gastgeber doch 20 Minuten in Überzahl.

Heimstetten – „Wir dürfen als SV Heimstetten nicht so vermessen sein und von zwei vergebenen Punkten sprechen“, sagte Trainer Christoph Schmitt nach dem Schlusspfiff. „Aber ich denke, wir waren insgesamt die bessere Mannschaft. Ein Sieg wäre nicht unverdient gewesen.“ Mit der Leistung seiner Elf sei er zufrieden, so der Coach. „Die Jungs waren sehr leidenschaftlich und haben es auch spielerisch ordentlich gemacht.“

Anders als bei den bisher nur spärlich besuchten Heimspielen des SVH in diesem Jahr hatten sich diesmal immerhin 310 Zuschauer im Sportpark eingefunden. Dort bekamen sie vom Start weg zwei engagierte Teams zu sehen, die ihren Fokus zunächst auf die Defensive legten. Die Folge: In der ersten Hälfte hätte man auf beiden Seiten auch Vogelscheuchen zwischen die Pfosten stellen können, ohne dass das etwas am Ergebnis geändert hätte.

Zwar kam hier wie dort nach einer Serie von mehreren Eckbällen jeweils zumindest ein Anflug von Torgefahr auf. Doch wer sich vorgenommen hätte, nur die tatsächlichen Einschussmöglichkeiten zu notieren, der wäre in der Pause vor einem leeren Zettel gesessen. Die logische Konsequenz: Mit einem 0:0 ging es in die Kabinen.

Acht Minuten nach Wiederanpfiff war es dann aber vorbei mit der Chancenlosigkeit. Denn da bekam Buchbachs Sammy Ammari die Kugel am Fünfmeterraum, wo er SVH-Verteidiger Jasper Maljojoki ins Leere grätschen ließ und danach frei vor Torwart Maximilian Riedmüller stand. Doch statt einzunetzen, was wohl leichter gewesen wäre, drosch der Ex-Heimstettner den Ball übers Tor.

In der Folge kamen dann die Gastgeber stärker auf, ohne jedoch zwingend zu werden – bis zur 70. Minute. Da sah zunächst Buchbachs Marcel Spitzer nach einem Foul an der Strafraumgrenze die Gelb-Rote Karte. Und den fälligen Freistoß zwirbelte Lukas Riglewski eine Handbreit zu weit nach rechts, sodass der Ball an den Pfosten klatschte – bis hierhin die beste Szene des SVH.

In Überzahl hätte sich der Tabellenletzte nun eigentlich leichter tun müssen. Stattdessen aber schnupperte Buchbach bei einem Konter durch Tobias Steer an der Führung, dessen Schuss jedoch eher ein Schüsschen und somit leichte Beute für Riedmüller war. Seine Vorderleute drückten in der Schlussviertelstunde zwar noch auf die Entscheidung. Doch weil sie nichts Zwingendes mehr zustande brachten, blieb es letztlich beim gerechten 0:0-Remis.

SV Heimstetten - TSV Buchbach 0:0

SVH: Riedmüller, Maljojoki, Sengersdorf, Ezeala (70. Fambo), Günzel (63. Burke), Strieder (79. Vrenezi), Micheli (70. Steimel), Weser (63. Müller), Riglewski, Tunc, Awata.

Gelb-Rot: M. Spitzer (69.).

Schiedsrichter: Jürgen Steckermeier (SV Kläham) – Zuschauer: 310.