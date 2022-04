Heimstetten verharrt auf Relegationsplatz

Von: Patrik Stäbler

SV spielt beim 0:1 in Aubstadt nach Rot für Awata eine Stunde lang in Unterzahl

Heimstetten – Am 32. Spieltag ist der Regionalligist SV Heimstetten auf den letzten Platz abgerutscht – freilich nicht in der regulären Tabelle, sondern im Fair-Play-Tableau. Verantwortlich hierfür waren nebst fünf Gelben Karten auch der inzwischen siebte Platzverweis für einen SVH-Kicker in dieser Saison. Und der wiederum – eine Rote Karte für Mohamad Awata kurz vor der Pause – war ein nicht unerheblichen Faktor, weshalb die Gäste beim TSV Aubstadt mit 0:1 den Kürzeren zogen.

„Wir mussten eine Stunde in Unterzahl spielen, das hat es natürlich schwieriger gemacht“, resümiert Co-Trainer Memis Ünver. Dennoch hielt seine Elf das 0:0 bis tief in die zweite Halbzeit. „Wir waren gerade an dem Punkt, an dem viele gedacht haben: Heute geht vielleicht was“, sagt Ünver mit Blick auf die 79. Minute. Da fiel das einzige Tor des Tages durch Joshua Endres, der den zuvor überragenden Keeper Maximilian Riedmüller im Eins-gegen-Eins bezwang. „Das Ärgerliche ist, dass wir einen enormen Aufwand betrieben haben“, sagt Ünver, „und am Ende mit leeren Händen dastehen.“

Dabei hatten es die Gäste ihrem Torwart und einer Portion Dusel zu verdanken, dass sie nicht schon vor dem Pausenpfiff in Rückstand gerieten. „Die erste Halbzeit haben wir verpennt“, räumt Ünver ein. „Da sind wir nicht ins Spiel gekommen und waren immer einen Schritt zu spät dran.“ Trotzdem konnte sich auch Aubstadt kaum echte Chancen erspielen. Die beste hatte Timo Pütter in der 38. Minute, dessen Schlenzer Maximilian Riedmüller per Glanzparade an die Latte lenkte.

Keine sechzig Sekunden später geriet Mohamad Awata – der Stürmer lief an diesem Tag erneut in der Innenverteidigung auf – als letzter Mann in einen Zweikampf mit einem Aubstädter. Im nächsten Moment pustete Schiedsrichterin Angelika Söder erst in ihre Pfeife und zückte danach den Roten Karton. „Wir haben uns die Szene hinterher im Video angesehen“, sagt Memis Ünver. „Und diese Rote Karte kann man geben.“

In Unterzahl fuhren die Heimstettner ihre Offensivbemühungen nahezu gänzlich herunter. Dafür setzen sie nach dem Seitenwechsel auf ihre Defensivqualitäten - und auf ihren Kampfgeist. „In der zweiten Halbzeit haben wir als Mannschaft gut und leidenschaftlich verteidigt“, sagt Ünver. Und wenn die Gastgeber doch mal gefährlich vors Tor kamen, dann war Riedmüller zur Stelle – so etwa kurz nach der Pause, als er einen Heber von Max Schebak per Blitzreflex parierte.

Elf Minuten vor Schluss habe sich dann auch bei den ersten Aubstadt-Fans der Gedanke eingeschlichen: Heute schießen wir kein Tor mehr - so sei zumindest sein Eindruck gewesen, berichtet Ünver.

Doch just in dieser Phase rutschte ein Ball an SVH-Verteidiger Yannick Günzel vorbei zu Joshua Endres, der die Kugel aus zentraler Position zum 1:0 einnetzte. Eine chancenarme Viertelstunde später war die Partie vorüber und die 18. Niederlage des SVH besiegelt. In der Tabelle verharren die Heimstettner dadurch auf einem Abstiegsrelegationsplatz, ehe sie im Nachholspiel an diesem Mittwoch das Schlusslicht aus Rosenheim zum Kellergipfel empfangen.

TSV Aubstadt – SV Heimstetten 1:0 (0:0) SVHeimstetten: Riedmüller, Awata, Micheli, Sengersdorf, Gebhart, Reuter (46. Günzel), Hingerl (82. Nappo), Steimel (82. Fambo), Tunc, Riglewski (85. Kovacevic), Skrijelj (46. Mwarome) Tor: 1:0 Endres (79.) Rot: Awata (39.; Notbremse) Schiedsrichterin: Angelika Söder (TSV Ochenbruck) Zuschauer: 220.