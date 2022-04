FC Unterföhring: Vincent Heller stärkt die Dreierkette

Von: Nico Bauer

Es war eine ziemlich spannende Woche für die Fußballer des FC Unterföhring, denn der Landesligist hat den zweiten Platz gefestigt und den ersten noch nicht ganz aus dem Blick verloren. Nach schönen Ergebnissen der Konkurrenz musser mit einem Sieg in Eggenfelden (Samstag, 16 Uhr) nachlegen.

Unterföhring – Am vergangenen Wochenende folgt auf den 3:1-Arbeitssieg gegen Schlusslicht Töging eine überraschende Niederlage des Dritten Schwaig gegen Traunstein. Damit haben die auf dem Relegationsplatz stehenden Unterföhringer mit vier Punkten nun etwas mehr Puffer nach hinten. Das Selbstverständnis von Mannschaft und Verein ist aber der Blick nach vorne und da eröffnen sich neue Perspektiven. Unter der Woche brachten die Töginger, die dem FCU schon einige Nerven kosteten, dem Tabellenführer Erlbach in einem Nachholspiel die zweite Saisonniederlage bei. Der Abstand vom FCU zum Primus ist mit neun Punkten noch immer groß, aber man will da sein, wenn der Erste schwächeln sollte.

Auf der anderen Seite haben die Unterföhringer auch intern einen Mitarbeiter der Woche mit Vincent Heller. Der aus der eigenen Jugend aufgestiegene Spieler hat 13 Einsätze in der Landesliga und erzielte gegen Töging mit dem 2:1 das Siegtor. Trainer Zlatan Simikic lobt den 23-Jährigen aber nicht wegen des Tores, sondern wegen seiner Leistung: „Er war in den letzten Spielen unser bester Verteidiger.“ Durch den Ausfall von Michael Eder rückte Heller in die Dreierkette und machte seinen Job so gut, dass Eder nach seiner Genesung nun erstmal auf der Bank Platz nehmen muss. Trainer Simikic hatte mit Heller eine gute Idee, aber die Leistungsexplosion überraschte ihn dann doch. Der ehemalige Spieler der Zweiten Mannschaft kam als Mittelfeldspieler zum Landesligakader, hatte dort aber auf der Sechs zu viel und übermächtige Konkurrenz. Diese Saison in der Wintervorbereitung wurde Heller erstmals in der Dreierkette ausprobiert und das Experiment war vielversprechend.

Dank Hellers Aufstieg hat der FCU mit Luka Coporda, Ajlan Arifovic, Michael Eder und Vincent Heller nun vier Topleute für die Dreierkette. Das hat dann auch zur Folge, dass der auf der Sechs extrem starke Nils Ehret im Normalfall hinten nicht mehr als Aushilfe benötigt wird. Das zu Saisonbeginn noch recht wackelige Defensivgebilde des FC Unterföhring stabilisiert sich zunehmend. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Coporda, Arifovic, Heller – Ehret, Sahingöz, Siebald, Arkadas, Putta – Volland, Fischer.