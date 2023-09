Herausforderung Kottern: Auf den FC Ismaning wartet im Allgäu eine schwere Aufgabe

Von: Nico Bauer

Der dritte Mann: Torhüter Benedikt Zeisel wechselt vom Landesligisten TuS Holzkirchen zum FC Ismaning. Joshua Steindorf verlässt Ismaning gen Schwaig © Plettenberg

Nach dem ersten Saisonsieg haben die Fußballer des FC Ismaning tief durchgeatmet verbunden mit der Hoffnung, dass nun vieles leichter fällt. Ausgerechnet jetzt wartet mit dem Auswärtsspiel beim TSV Kottern (Samstag, 14 Uhr) eine heftige Aufgabe.

Ismaning - Grundsätzlich fahren die Ismaninger gerne nach Kottern, denn zuletzt haben die Ismaninger dort zweimal gewonnen. In der vergangenen Saison zerstörte der FCI den Allgäuern die letzte Chance auf die Regionalliga-Relegation, aber danach machte Kottern einen weiteren Schritt und ist aktuell als Tabellenzweiter längst keine Überraschung mehr. „Das ist ein richtiges Brett“, sagt Trainer Mijo Stijepic. Er ist bei weitem nicht alleine mit seiner Meinung, dass Kottern bis zum Ende vorne mitspielt. Aber: „Wir fahren nicht nach Madrid.“ Der Trainer betont, dass man auch gegen die besten Mannschaften der Liga seinen Chancen bekommen werde.

Joshua Steindorf kam unterdessen für sich persönlich zu dem Fazit, dass er zu wenig Chancen im Ismaninger Kader hat. Der 21-Jährige bat den FC Ismaning um die Freigabe und hat sie nun auch bekommen. In den letzten Tagen des Sommer-Transferfensters wechselte er zum Landesliga-Spitzenteam SF Schwaig. Statt Bayernliga mit Ismaning in Kottern war seine Mission des Wochenendes Landesliga mit Schwaig zu Hause gegen Grünwald. Steindorf wechselte 2019 in die U19 des FC Ismaning und absolvierte bei den Herren 34 Bayernligaspiele (ein Tor). „Er hatte viel Pech mit Verletzungen“, sagt Stijepic über den offensiven Mittelfeldspieler, dessen Abgang im Kader-Bestand aufgefangen wird.

Auf den letzten Drücker verpflichtete der FC Ismaning noch den 32-jährigen Torwart Benedikt Zeisel vom TuS Holzkirchen. Bei seinem Heimatclub war er der ewige Holzkirchner und absolvierte von 2010 bis zum vergangenen Samstag 367 Spiele von der Bezirks- bis zur Bayernliga. In Ismaning wird der Konkurrenzkampf mit dem aktuell verletzten Lorenz Becherer und mit Philipp Hartmann nun richtig heiß. Trainer Mijo Stijepic sagt deutlich, „dass uns schon vor der Saison klar war, dass wir drei gute Torhüter brauchen.“ nb

Voraussichtliche Aufstellung: Hartmann - Bucher, Jobst, Wild, Kubina - Krizanac, Rohrhirsch, Nishikawa, Schädler, Kollmann - Gaedke.

