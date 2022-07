Kevin Hingerl wechselt zu Türkgücü

Von Patrik Stäbler schließen

Herber Schlag für SV Heimstetten kurz vor dem Ligastart.

Heimstetten – Sascha Hingerl ist nach seiner Verletzungspause wieder fit und kann beim ersten Saisonspiel des SV Heimstetten auflaufen - jedoch wird er dies nicht etwa im Trikot seines bisherigen Klubs tun. Denn kurz vor dem Ligastart hat der 23-jährige Mittelfeldmann den SVH verlassen und sich ausgerechnet jenem Klub angeschlossen, der der erste Gegner im ATS-Sportpark sein wird - Türkgücü München.

„Für uns ist das ein schmerzlicher Verlust“, stellt Trainer Christoph Schmitt klar, „den wir so nicht ersetzen können“. Der späte Abschied Hingerls hat aus Heimstettner Sicht einen Schatten auf das letzte Testspiel des Regionalligisten geworfen, das jedoch auch vom Ergebnis her nur wenig Grund zur Freude für den SVH bot. Denn gegen den eine Klasse niedriger spielenden TSV 1860 II verloren die Gastgeber mit 0:2 und kassierten somit die erste Niederlage in der Vorbereitung.

„Die Ergebnisse in Testspielen sind für mich uninteressant“, wiederholt Schmitt auch nach dem Duell gegen die Löwen sein Mantra der vergangenen Wochen. Jedoch räumt er ein: „Uns geht es um die Art und Weise, wie wir spielen – und da hätten wir uns anders präsentieren sollen. Das war schon ärgerlich.“ Wobei der Coach auch betont, dass ein 2:2 drin gewesen wäre. „Wir hatten zwei dicke Chancen, haben sie aber nicht genutzt – anders als der Gegner.“

Trotz dieser Niederlage im letzten Testspiel zeigt sich Christoph Schmitt insgesamt zufrieden mit der Vorbereitung. „Die Jungs haben sensationell mitgezogen. Es macht wieder sehr viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten.“ Ein Wermutstropfen mit Blick auf den Ligaauftakt am Samstag um 14 Uhr gegen Türkgücü München ist jedoch die Personalsituation. So fehlen den Heimstettnern in Valentin Micheli und Fabio Sabbagh derzeit zwei Schlüsselspieler, da beide infolge von Verletzungen noch nicht wieder fit sind. ps