SpVgg Unterhaching leiht Hirtlreiter und Roggermeier aus

Von: Robert Gasser

Haching leiht zwei Spieler aus.

Andreas Hirtlreiter spielte seit 2020 bei Haching. Damals kam der Stürmer aus der U17 des TSV 1860. In der U19-Bundesliga kam er anschließend auf insgesamt sechs Scorerpunkte, traf in zwölf Landesligapartien der Hachinger Zweitvertretung zehn Mal und erzielte ein Tor im Pokal für die Profis . Nun wird er für die kommende Rückrunde an den TSV Buchbach ausgeliehen, um dort Spielpraxis in der Regionalliga zu sammeln.

Zuvor wurde der Vertrag des 19-Jährigen bei der SpVgg bis 2024 verlängert. Ebenfalls ausgeliehen wird Florian Roggermeier. Er kam 2018 nach Haching und ist ebenfalls Stürmer. Nun wird er für die kommende Rückrunde an den SV Heimstetten ausgeliehen.