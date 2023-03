Hobsch rettet Haching Punkt in Aubstadt

Von: Robert Gasser

Patrick Hobsch (l./mit David Pissot) traf gestern Abend zwei Mal und rettete Haching damit wenigstens einen Punkt beim TSV Aubstadt. © Sven Leifer

Regionalliga-Tabellenführer kommt über ein 2:2 nicht hinaus.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching ist am Abend haarscharf an einer Pleite vorbeigeschrammt. Der Spitzenreiter der Regionalliga Bayern kam beim Tabellenzwölften TSV Aubstadt über ein 2:2 (0:1) nicht hinaus und konnte froh sein, dass Patrick Hobsch in der 67. Minute einen Handelfmeter im Nachschuss zum 2:2-Endstand verwandelte. Somit beträgt der Hachinger Vorsprung in der Tabelle auf Verfolger Würzburger Kickers jetzt acht Punkte, wobei die Franken mit einem Spiel in Rückstand sind.

Lange sah es vor knapp 1000 Zuschauern in Aubstadt nach einem weiteren Hachinger Sieg aus. Bereits in der 3. Spielminute hatte Torjäger Patrick Hobsch die Rot-Blauen per Kopf nach gekonnter Hereingabe von Markus Schwabl in Führung gebracht. In der Folgezeit entwickelte sich ein recht ausgeglichenes Spiel, in dem es die Gäste aus der Vorstadt verpassten, ihre Führung auszubauen. So vergab Mathias Fetsch noch vor der Halbzeitpause zwei Gelegenheiten.

Und so drehte der TSV Aubstadt in der zweiten Halbzeit die Partie. Zunächst gelang Marco Nickel der Ausgleich zum 1:1) (51.), und fünf Minuten später war erneut Nickel zur Stelle und brachte die Gastgeber mit 2:1 in Führung – lange Gesichter bei Spielern und Anhang der SpVgg Unterhaching.

Die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner ließ sich dadurch freilich nicht aus dem Konzept bringen und spielte sofort mutig nach vorne. In der 67. Minute dann der Ausgleich: Schiedsrichter Christopher Knauer (Lichtenfels) entschied auf Handelfmeter. Hobsch trat an, doch Aubstadts Torwart Maximilian Weisbäcker konnte zunächst parieren. Hobsch reagierte blitzschnell und beförderte den Ball doch noch zum 2:2 ins Netz.

Sportlich bleiben die Hachinger also auf Meisterschaftskurs. Wie es mit den Finanzen ausschaut, wird wohl die heutige Aktionärsversammlung der SpVgg zeigen. Nach wie vor haben sich der Verein und Präsident Manfred Schwabl offiziell noch nicht entschieden, ob der Aufstieg in die 3. Liga finanziell überhaupt möglich wäre. ROBERT GASSER