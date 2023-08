„In solchen Situationen müssen wir unsere jungen Spieler schützen“ – Hachinger Erfahrung bringt Sieg

Von: Robert M. Frank

Die SpVgg Unterhaching zeigt sich bei der Heimpremiere in der 3. Fußball-Liga gegen den SSV Ulm aus taktischer, konditioneller und individueller Hinsicht bestens aufgestellt.

Unterhaching – Sowohl der Spielverlauf beim 3:2 (1:2) gegen den SSV Ulm vor 3750 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark als auch die Vorgehensweise bei der Heimpremiere konnte die Verantwortlichen des Drittliga-Aufsteigers zufriedenstellen. Mit Ausnahme einer zu verhaltenen Spielweise bis zur ersten Trinkpause (23.) sowie dem einen oder anderen individuellen Schnitzer – Raphael Schifferl erzielte ein Eigentor zum 0:1 (11.) und Torwart René Vollath hätte den Gästen nach einem missglückten Ausflug fast das 2:3 ermöglicht (85.) – machten die Hachinger vieles richtig.

Vor allem in taktischer Hinsicht präsentierte sich die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Marc Unterberger wie schon im ersten Ligaspiel in Regensburg (1:1) als auch bei der Pokalsensation gegen den Bundesligisten FC Augsburg (2:0) sehr diszipliniert. Mit einem höheren Pressing kam die erste Wende des Spiels zustande. „Am Anfang sind wir leider nicht ins Pressing gekommen“, begründete Unterberger seine Umstellung nach dem frühen 0:1 durch ein Eigentor von Raphael Schifferl (11.).

Doppeltorschütze Hobsch: „Wir wissen, dass wir imstande sind, solche Sachen noch zu drehen“

Und auch der zweite Nackenschlag nach dem zwischenzeitlichen 1:1 von Mathias Fetsch (40.) – ein von den Gästen kurz vor dem Pausenpfiff verwandelter Foulelfmeter zum 1:2 (45.+5) – löste bei der SpVgg keinerlei Verzweiflung aus. Die Hachinger bauten erfolgreich auf ihre gute Kondition, um das Spiel im furiosen Schlussspurt noch zu drehen.

Während den Ulmern bei den sommerlichen Temperaturen die Luft auszugehen schien, legten die Hachinger auf der Gegenseite noch einmal nach. „Wir wissen, dass wir imstande sind, solche Sachen noch zu drehen“, beschrieb der spätere Doppeltorschütze Patrick Hobsch die zwischenzeitliche Hachinger Gefühlslage.

Marc Unterberger wechselt mit Sebastian Maier und Boipelo Mashigo viel Erfahrung ein

Auch personelle Veränderungen fruchteten diesmal. Ein Doppelwechsel in der Halbzeit bescherte der SpVgg in der Defensive wesentlich mehr Stabilität. Mit den beiden profierfahrenen Sebastian Maier und Boipelo Mashigo auf dem Feld kam im zweiten Durchgang die Wende. „Das war ein Sieg der Erfahrung. In solchen Situationen müssen wir unsere jungen Spieler schützen“, begründete Unterberger die Doppel-Auswechslung in der Halbzeitpause von Außenverteidiger-Talent Benedikt Bauer und dem gelb verwarnten Offensiv-Juwel Aaron Keller.

Dass dann Hobsch mit seiner individuellen Klasse die Partie in der furiosen Schlussphase noch drehte, setzte dem Heimsieg die Krönung auf. Matchwinner Hobsch, der unter Unterberger tiefer agieren und mehr defensive Laufarbeit erledigen muss als unter Vorgänger-Trainer Sandro Wagner, störte sich nach seiner glänzenden Vorstellung in der zweiten Hälfte wenig an der neuen Aufgabenverteilung für ihn. „Ich glaube, man hat gesehen, wo meine größte Stärke liegt. Solange es gut läuft, kann ich mit meiner neuen Rolle gut leben“, sagte Hobsch. (Robert M.Frank)

