Höchste Zeit für ein Lebenszeichen – VfR Garching redet sich den Abstiegskampf nicht schön

Von: Nico Bauer

Vorne zu harmlos, hinten zu anfällig: Der VfR Garching ist in dieser Bayernligasaison schon einige Male gehörig ausgerutscht (wie hier Gabriel Wanzeck im Heimspiel gegen Kirchanschöring), dreimal verlor das Team 0:2 und steht in der Tabelle auf dem drittletzten Platz. Foto. Gerald Förtsch © Foto. Gerald Förtsch

Nach dem guten Auftakt musste der VfR Garching zuletzt drei Niederlagen einstecken. Gegen Sonthofen soll es mal wieder mit einem Sieg klappen.

Garching – Nach zwei richtig starken Spielen zum Start der Fußball-Bayernliga Süd ist der VfR Garching noch doch wieder im Abstiegskampf angekommen – und das war auch so zu befürchten. Für Trainer Nico Basta war es kein Zufall, dass es zuletzt drei verdiente 0:2-Niederlagen gab. Nun, im Gastspiel beim Aufsteiger 1. FC Sonthofen (Sonntag, 17 Uhr), muss der im Vorjahr über die Relegation gerettete Bayernligist deutlich zulegen, um ein deutliches Lebenszeichen von sich zu geben.

Natürlich kann man mit der rosarot getönten Brille sagen, dass es zuletzt 0:2-Niederlagen gab gegen die starken Gegner Rain (Regionalliga-Absteiger), Erlbach (Tabellenführer) und Kirchanschöring (Topteam); und teilweise war es eher ein gefühltes 0:1. Doch VfR-Trainer Nico Basta sieht wenig Sinn darin, die Spiele mit Prinzip Hoffnung schönzureden: „Vorne sind wir zu harmlos, und hinten kassieren wir immer unser Tor. Wenn wir nicht an den Problemen arbeiten, dann verlieren wir auch noch die nächsten 25 Ligaspiele mit 0:2.“

Basta ist grundsätzlich ein fröhlicher und wunderbar optimistischer Mensch, aber diesmal muss er feststellen, „dass die Tabelle nicht lügt“. Der VfR ist wieder in den Relegationsplätzen angekommen und hat mit den noch sieglosen Nachbarn Ismaning und Kirchheim gerade einmal zwei Clubs hinter sich. Und man sollte sich nicht darauf verlassen, dass dies dauerhaft so bleibt.

Von Beginn an hat der Garchinger Trainer betont, dass sich seine junge Mannschaft in einem Prozess befindet und man bei der Entwicklung zu einer gefestigten Bayernliga-Mannschaft verschiedene Phasen durchlaufe. Und in der aktuellen Phase werden den Garchingern die Grenzen aufgezeigt. Nico Basta ist nach der Englischen Woche froh, dass er nun mit der Mannschaft wieder richtig arbeiten kann und man nicht nur Regenerationseinheiten zwischen zwei Spielen absolviert.

Ganz oben auf der Verbesserungs-Liste steht, dass Optionen in der Offensive entwickelt werden müssen. Nach dem überraschenden und nicht gerade geräuschlosen Abgang von Marc Sodji werden sich die Garchinger bis zum Deadline-Day des Sommer-Transferfensters sicher auch noch den einen oder anderen Offensivspieler anschauen.

Vorerst muss der VfR-Trainer aber mit dem Bestand arbeiten und hat mit dem hoch veranlagten Triumf Gudaci einen Rückschlag zu verdauen. Der Stürmer kam zuletzt kurz zum Einsatz und kann aufgrund anhaltender Meniskusprobleme keine weiteren Schritte Richtung Startelf machen.

In Sonthofen muss sich der bisherige Bestand gegen einen Kontrahenten auf Augenhöhe ein gutes Stück steigern, wenn man wieder von den 0:2-Niederlagen wegkommen will. Unter der Woche haben sich noch der VfR und Meriton Alasani getrennt. So wirklich hat es nicht gepasst – und der bislang nicht in der Liga eingesetzte Mittelfeldspieler war eher weit weg von Einsatzchancen. Alasani hat sich mit unbekanntem Ziel verabschiedet. (nb)