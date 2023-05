SpVgg Höhenkirchen steigt auf – Fortuna Unterhaching und Aying müssen in Relegation

Von: Umberto Savignano

Einmal Jubel, zweimal Nachsitzen: Das ist die Bilanz für die drei Landkreis-Klubs, die sich im Punktspielfinale für die nächste Kreisligasaison qualifizieren wollten.

Landkreis – Während die SpVgg Höhenkirchen als Meister der Kreisklasse München 6 den Aufstieg feiern durfte, müssen der bisherige Kreisligist Fortuna Unterhaching und Kreisklassist SG Aying/Helfendorf in die Relegation.

Die Höhenkirchner erreichten ihr Ziel durch einen 5:2 (3:0)-Heimsieg über den TSV Poing sehr souverän, führten durch Niklas Bussert (16.), Felix Reisnecker (25.), ein Eigentor (36.) und Lukas Kretzschmar (53.) bereits 4:0. Nach zwei Gegentreffern (54., 74.) sorgte Lukas Kretzschmar, der zum FC Deisenhofen wechselt (wir berichteten), mit seinem 33. Saisontor endgültig für Klarheit. In der ersten Kreisliga-Spielzeit nach über zwei Jahrzehnten will SpVgg-Fußballchef Daniel Dietz vor allem auf den Aufstiegskader und Eigengewächse setzen.

Bangen muss Fortuna Unterhaching: Ein Punkt hätte zum Klassenerhalt gereicht, doch kassierte das Team von Florian Darchinger gegen den direkten Konkurrenten TSV Oberpframmern in der 74. Minute das entscheidende 0:1. Weil der SV Zamdorf gegen den Zweiten SC Baldham überraschend 2:0 gewann und der SV Anzing den TSV Ottobrunn, der am Ende Fünfter wurde, mit 4:0 besiegte, rutschten die Fortunen auf Rang elf ab.

In der Relegation treffen die Hachinger auf den Kreisklassen-Zweiten TSV Waldperlach, zunächst am Mittwoch (18.45 Uhr) zuhause an der Grünauer Allee, am Sonntag (14.30 Uhr) dann auswärts im Paul Festung Stadion. Der Sieger spielt nächste Saison in der Kreisliga.

In der Meisterrunde B der Zugspitzen-Kreisklasse hatte die SG Aying/Helfendorf den Direktaufstieg schon dicht vor Augen, holte aus den letzten drei Partien aber nur noch einen Punkt. Ein Heimsieg zum Abschluss gegen den FC Deisenhofen III hätte der Spielgemeinschaft ein Happy End beschert, doch am Ende hieß es nach den Deisenhofner Treffern von Benedikt Montsch (14.), Martin Kulmus (35.), Florian Petereit (65.) und Julius Schick (90.+5) sowie dem 1:2-Anschlusstor durch Vitus Hörterer per Strafstoß (60.) 1:4 (0:2).

Die Spielgemeinschaft muss nun in der Relegation gegen den SV Münsing-Ammerland antreten, der in der Kreisliga-Abstiegsrunde Gruppe C Vierter wurde.

Das erste Duell steigt am Donnerstag (19 Uhr) in Münsing, das Rückspiel am Sonntag (16 Uhr) in Aying. (um)