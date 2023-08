Höhenkirchens Kreisliga-Comeback endet mit 1:3-Niederlage

Von: Umberto Savignano

Höhenkirchen – Für Daniel Dietz war es keine große Überraschung, dass das Kreisliga-Comeback der SpVgg Höhenkirchen nach vielen Jahren Abwesenheit gegen den SV Zamdorf mit 1:3 (1:2) verloren ging (Torschütze zum 1:2 für die SpVgg: Sertan Ismailoglu).

„Die Vorbereitung war suboptimal, wir hatten, wie wahrscheinlich alle Teams, viele Urlauber. Zamdorf hat gute Spieler, man merkt, dass sie schon ein paar Jahre in der Kreisliga sind, sie waren auch konditionell gut. So weit sind wir noch nicht. Wir müssen noch ganz schön ackern“, ordnete der SpVgg-Fußballchef das Resultat nüchtern ein, allerdings ohne ernüchtert zu wirken: „Wir wollen natürlich in der Kreisliga bleiben, und wenn der Kader komplett ist, bin ich überzeugt, dass wir es schaffen können.“

Ein Hauptgrund, warum sich die Mannschaft in der Spielklasse etablieren soll, ist die dadurch erhöhte Attraktivität für den Nachwuchs, der im Verein seit einigen Jahren nachhaltig gefördert wird. Deshalb verlässt man sich auch im Wesentlichen auf den Bestandskader der vergangenen Kreisklassensaison und eigene Talente. „Wir investieren viel in die Jugendabteilung und unsere Jugendtrainer. Da bringt es nichts, groß Leute von außerhalb zu holen. Wir haben Vertrauen in den Stamm der Aufstiegsmannschaft. Das ist unsere Philosophie“, so Dietz.

Nach dem Aufstieg hatte die SpVgg allerdings einige Abgänge zu verkraften. Vor allem der Abschied von Lukas Kretzschmar (zum FC Deisenhofen), Alois Bachmann und Torwart Moritz Neumair (beide zum TSV Brunnthal) schmerze, so Dietz. Diesen Aderlass habe man mit Leon Seibt vom FC Mintraching, Luciano Dimitrijevic vom Putzbrunner SV und Keeper Georgios Vladimiridis vom TSV Zorneding „punktuell aufgefangen“, so der Abteilungsleiter: „Unser Kader ist etwas kleiner geworden, aber wir erhoffen uns den Effekt, dass die Spieler so noch näher zusammenrücken.“

Als niederschmetternd groß empfand Dietz den Unterschied zum Auftaktgegner jedenfalls nicht: „Zamdorf war insgesamt schon spielbestimmend. Aber wir hatten in der zweiten Halbzeit eine große Chance zum 2:2. Wer weiß, was passiert, wenn wir die nutzen.“

Am kommenden Sonntag (14 Uhr) geht es zum Mitaufsteiger TSV Waldtrudering. Dietz hofft auf ein offenes Duell: „Wir kennen uns von vielen Freundschaftsspielen. Am Rotkehlchenweg geht es immer heiß her, wir freuen uns drauf.“ UMBERTO SAVIGNANO