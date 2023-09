„Reißt großes Loch in den Etat“ - Hohe Geldstrafe für Cottbus nach Krawallen gegen Unterhaching

Von: Selina Leitl

Pyro und Platzsturm: Nach den Fan-Krawallen in den Aufstiegsspielen gegen die SpVgg Unterhaching, muss Energie Cottbus nun eine hohe Geldstrafe zahlen. © IMAGO/Sven Simon

Das DFB-Sportgericht bittet Energie Cottbus nach den Krawallen in den Spielen gegen die SpVgg Unterhaching zur Kasse - Präsident Lemke appelliert an die Fans.

Cottbus - Das wird teuer! Nach den Fan-Ausschreitungen in den Aufstiegsspielen gegen die SpVgg Unterhaching im vergangenen Juni wurde dem Regionalligisten Energie Cottbus vom DFB-Sportgericht eine Geldstrafe in Höhe von 35.200 Euro auferlegt. „Was bei diesen Spielen passiert ist, das ist schlichtweg zu viel. Diese Urteile reißen ein großes Loch in den Etat und behindern uns bei unseren Vorhaben und auf dem Weg zu unseren Zielen“, sagt der Cottbuser Präsident Sebastian Lemke.

„Wir konnten eine noch höhere Strafe abwenden.“

Und dabei hatte der Regionalligist mit der Höhe der Strafe sogar noch Glück. „Wir können uns sogar noch glücklich schätzen, dass wir durch eine detaillierte und arbeitsintensive Aufarbeitung durch unsere Mitarbeiter sowie die anwaltliche Vertretung eine noch höhere Strafe abwenden konnten. Dank dieser äußerst ausführlichen Darstellungen wurden uns in einigen der insgesamt weit über 20 Einzelvergehen strafmildernde Umstände zugestanden“, räumt Lemke ein.

Eigene Fans sorgen für die Strafe des FC Energie Cottbus

Das Urteil ist nach der Zustimmung des Vereins seit vergangenen Montag rechtskräftig. Von den 35.200 Euro kann Energie Cottbus bis zu 11.700 Euro für sicherheitstechnische Maßnahmen oder Gewaltprävention einsetzen. Die Umsetzungen müssen beim DFB bis Ende Februar 2024 nachgewiesen werden.

Doch warum wird es für Energie Cottbus eigentlich so teuer? Da darf man sich bei den Anhängern bedanken, die mit unsportlichem Verhalten in den Aufstiegsrelegationsspielen auffielen.

Spielunterbrechungen in beiden Aufstiegsspielen

Bei der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel am 07. Juni brannten die Cottbus-Fans laut den Urteilen des Gerichts ganze 49 pyrotechnische Gegenstände ab. Aufgrund des starken Rauchs musste die Begegnung zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar für eine Minute unterbrochen werden. Außerdem wurden Becher auf die Hachinger Spieler geworfen.

Vier Tage später setzten die Anhänger auswärts noch einen drauf. Wieder wurden Becher geworfen - diesmal auch in Richtung des Schiedsrichterassistenten. In der 68. Minuten flippten die Mitgereisten beim Stand von 0:1 aus Sicht des FC dann völlig aus: Sie bewarfen unter anderem einen Vorstädter Kicker mit einer Plastikflasche und gelangten über ein Tor in den Innenraum. Polizeikräfte rückten an und drängten sie zurück. Währenddessen ging es im Auswärtsblock mit dem Abbrennen von Feierwerkskörpern und dem Werfen sämtlicher Gegenstände wie Fahnenstangen weiter.

Die Krawalle in Unterhaching halten auch nach Abpfiff an

Nach einer 15-minütigen Unterbrechung traf die SpVgg Unterhaching zum 2:0-Endstand und ließ die Aufstiegsträume des Regionalligisten endgültig platzen. Für die Fans Grund genug, um nach Spielende direkt weiterzumachen. Erneut wurden Pyros gezündet sowie Rauchbomben und Rauchfackeln auf den Platz befördert.

„Das hat nichts mit den Emotionen zu tun, die man sich beim Fußball wünscht.“

Lemke ist nach den Krawallen fassungslos und appelliert an die Fans: „Unterstützt unsere Mannschaft lautstark, führt weiterhin diese unglaublich tollen Choreografien in unserem Stadion durch, aber unterlasst bitte diese Dinge, die uns so eklatanten finanziellen Schaden zufügen! Insbesondere ist diese Unart des Werfens von Bechern und Gegenständen ein großes Ärgernis, bei dem man sich wirklich fragt, was das eigentlich soll? Das hat nichts mit den Emotionen zu tun, die man sich beim Fußball wünscht. Das ist einfach Schwachsinn!“

Es bleibt abzuwarten, ob die Worte des Präsidenten bei den Anhängern ankommen und zum Umdenken führen. Allzu viel Hoffnung sollte der Klub sich allerdings nicht machen. Schließlich sind die Cottbuser Fans gegen die SpVgg Unterhaching nicht zum ersten Mal auffällig geworden. (Selina Leitl)