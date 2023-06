Ikenna Ezeala verlässt SV Heimstetten – 3:1 im Test gegen Grünwald

Von: Patrik Stäbler

Heimstetten – Nun ist das Dutzend voll: Als mittlerweile zwölfter Fußballer des SV Heimstetten hat sich Ikenna Ezeala von dem Regionalliga-Absteiger verabschiedet. Der Außenverteidiger, den der SVH erst im Winter vom österreichischen Zweitligisten Vorwärts Steyr ausgeliehen hatte, wird künftig nicht mehr für den Club auflaufen. Das hat Co-Trainer Memis Ünver am Rande des jüngsten Testspiels beim TSV Grünwald bestätigt. Dort holte der SVH einen 3:1-Sieg über den Landesligisten.

Ikenna Ezeala, den man in Heimstetten gerne gehalten hätte, ist der vorerst Letzte in einer langen Reihe von Abgängen, zu denen auch etliche Leistungsträger wie Mohamad Awata, Jasper Maljojoki, Emre Tunc und Yannick Günzel zählen. Ihnen gegenüber stehen bislang in Quentin Kehl, Benedikt Hoppe, Filip Vnuk und Kubilay Celik lediglich vier Neuzugänge. Jedoch wolle sich der Verein darüber hinaus noch verstärken, hat Chefcoach Roman Langer angekündigt.

Seine Mannschaft ging in Grünwald durch ein Eigentor früh in Führung, kassierte vor der Pause aber noch den Ausgleich durch den Ex-Heimstettner Alexander Rojek. „In der ersten Hälfte haben wir es in Ballbesitz nicht so gut gemacht“, kritisiert Co-Trainer Ünver. „Wir waren zu ungeduldig und haben uns deshalb auch weniger Torchancen erarbeitet.“ Der zweite Durchgang sei dann „einen Tick besser“ gewesen, urteilt der Coach. Dennoch dauerte es bis zur 80. Minute, ehe Severin Müller den favorisierten Bayernligisten wieder in Führung schoss. Den 3:1-Schlusspunkt setzte kurz vor dem Abpfiff Kapitän Lukas Riglewski mit einem verwandelten Foulelfmeter. PATRIK STÄBLER