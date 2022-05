VfR Garching: Im letzten Spiel alles klar machen

Von: Nico Bauer

Bei einem Heimsieg wäre dem VfR Garching und Trainer Nico Basta der Klassenerhalt sicher. Trainer Basta verlässt sich auf sein Bauchgefühl © Gerald Förtsch

Partie gegen Landsberg bildet für VfR Garching den Schlusspunkt der regulären Saison.

Garching – Für nahezu alle Fußballer in Bayerns höchsten Amateurligen geht es diese Woche in den vorletzten Spieltag, aber der VfR Garching ist schon einen Schritt weiter. Das Heimspiel gegen den TSV Landsberg (Samstag, 14 Uhr) ist schon der Abschluss des eine Woche später spielfreien VfR. Vor dem freien Wochenende gilt es die Restgefahr der Abstiegsrelegation zu vermeiden. Die Garchinger haben vier Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz des SV Pullach. Einfach ist die Rechnung mit einem Heimsieg, der alles klar machen würde. Wenn die Garchinger den Dreier nicht einfahren, dann müsste Pullach zweimal gewinnen. Zudem bräuchte es noch jeweils einen Sieg der knapp hinter dem VfR stehenden Teams Kottern und Türkspor Augsburg. Kurzum: Es müsste schon einiges passieren, aber der Fußball ist auch für sowas gut. „Ich möchte an unserem freien Wochenende nicht aufs Handy schauen müssen, wie es in der Bayernliga steht“, sagt Trainer Nico Basta.

Nach einer anstrengenden Saison wären alle richtig glücklich über die freien Tage, während andere Absteiger und Releganten ausspielen. Er erwartet von seinen Jungs, dass sie auf dem Platz den Willen zeigen, mit einem eigenen Sieg alle Fragen zu klären. Das muss der Unterschied sein zu den Landsbergern, die eigentlich um den Aufstieg mitspielen wollten und jetzt im Niemandsland stehen. „Laufbereitschaft und Einsatz waren zuletzt bei 1860 wirklich gut“, sagt Basta. Niko Salassidis stand beispielhaft für die zehn bis 20 Prozent, die im Finale des Abstiegskampfes notwendig sind. Mit gelebtem Abstiegskampf möchte man den fußballerisch superstarken Gästen etwas den Spaß an einem lockeren Spaßkick nehmen.

Allerdings müssen die Garchinger neben dem Landzeitverletzten Mike Niebauer noch den verletzten Matthew Loo und den beruflich verhinderten Linus Radau ersetzen. Deshalb hat der Trainer für die Innenverteidigung und die Mittelfeldzentrale noch offene Fragen zu beantworten. Er deutete an, dass hier das Bauchgefühl kurzfristig entscheiden werde.

Nach den 90 Minuten gegen Landsberg möchte der Trainermanager des VfR Garching mit seinem Bauchgefühl andere Fragen angehen. Dann möchte er die Verlängerungen mit dem Gros des Kaders finalisieren und die Planung konkret angehen. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren soll es diesmal keinen gefühlten Kompletttausch des Kaders geben und Nico Basta möchte auch schon früher Klarheit haben.

VfR: Retzer - Stubhan (Kehl), Hofmaier, Thee (Kelmendi), Salassidis - Reich, Wimmer (Thee), Zettl, Ljubicic - Schön, Sinabov.

Trainer Basta verlässt sich auf sein Bauchgefühl