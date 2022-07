3:1 in Buchbach – Haching gelingt Start nach Maß

Von: Robert M. Frank

Christoph Ehlich markierte das1:0 und schoss damit das erste Tor der Saison. © Leifer

FUSSBALL-REGIONALLIGA BAYERN: Meisterschaftsfavorit SpVgg Unterhaching setzt erstes Ausrufezeichen.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat zum Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern das Oberbayern-Derby beim TSV Buchbach nach einer abgeklärten Vorstellung mit 3:1 (1:0) gewonnen.

Die als Favorit um die Meisterschaft gehandelte Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner gewann das oberbayerische Derby vor 1860 Zuschauern mit 3:1 (1:0). Die beiden Mannschaften tasteten sich in den Anfangsminuten ab, ohne dass gefährliche Torchancen zustande kamen. Ein von Hachings Neuzugang Sebastian Maier in die gegnerische Mauer getretener Freistoß (4.) blieb dabei in den ersten 20 Minuten die Ausnahme. Erst danach konnten die Gäste das Spielgeschehen öfter in die gegnerische Hälfte verlagern. Nach einem knapp daneben gezielten Kopfball von Hachings Angreifer Patrick Hobsch (34.) machte es kurz darauf Mitspieler Christoph Ehlich besser. Der Mittelfeldmann markierte eiskalt das 1:0 für die SpVgg (35.). Auch in der zweiten Hälfte waren die Rot-Blauen zunächst die aktivere Mannschaft. Ein Schuss von Max Lamby klärte Buchbachs Torwart Andreas Steer ins Toraus (49.). Der folgende Eckball landete dann nach einem Gewühl im Strafraum an der Latte und sprang über das Tor des TSV (50.). Im Anschluss schlug Hachings Angreifer Hobsch zu. Der Top-Torjäger der vergangenen Regionalliga-Saison verwandelte eine Hereingabe von Maier vom linken Flügel aus kurzer Distanz zum 2:0.

Nach einer guten Buchbacher Gelegenheit (61.) verpassten es dann auf der Gegenseite bei einer Doppelchance Hobsch und der eingewechselte Simon Skarlatidis, die Hachinger Führung auszubauen. Beide Fernschüsse der Hachinger Offensivspieler parierte Steer (63.). Die Überlegenheit der SpVgg setzte sich danach fort und Hobsch verpasste per Kopfball nur knapp das Buchbacher Gehäuse (67.). In der Schlussviertelstunde musste Hachings Torwart-Neuzugang René Vollath noch einmal parieren (85.), bevor auf der anderen Seite dem eingewechselten Stürmer-Neuzugang Mathias Fetsch die Vorentscheidung zum 3:0 gelang (86.). Nach diesem Treffer ließ die Konzentration der SpVgg dann in den Schlussminuten sichtlich nach. Die Folge war der Anschlusstreffer der Hausherren zum 1:3 durch Sammy Ammari (89.). Zu mehr reichte es für die am Spielende auf das Hachinger Tor anrennenden Gastgeber nicht mehr. ROBERT M. FRANK

TSV Buchbach – Haching 1:3 (0:1)

TSV Buchbach: Steer - Orth, Bahar (87. Ziegler), Ammari, Steer, Spitzer, Muteba, Wieselsberger (19. Brucia), Sassmann (56. Mattera), Sztaf (69. Schmit), Petrovic SpVgg Unterhaching: Vollath - Ehlich (86. Porta), Pisot, Zentrich, Lamby - Mashigo (72. Schwabl), Stiefler, Westermeier (79. Grob), Maier (61. Skarlatidis) - Hobsch, Schmid (66. Fetsch) Tore: 0:1 Ehlich (35.), 0:2 Hobsch (56.), 0:3 Fetsch (86.), 1:3 Ammari (89.) Gelbe Karten: Steer, Muteba / Schmid, Westermeier Schiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang)