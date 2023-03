In Deisenhofen taucht das Abstiegsgespenst auf

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Chancenlos war der FC Deisenhofen beim FC Ingolstadt 04 II: Die Reserve des Drittligisten siegte mit 3:0 (2:0) und kletterte auf den zweiten Rang der Bayernliga Süd. Früher in der Saison hatte man auch beim FCD mit diesen Tabellenregionen geliebäugelt, doch nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge sieht die Realität ganz anders aus: Die Blauhemden liegen auf Platz elf und der Vorsprung zur Abstiegsrelegationszone beträgt nur noch sechs Punkte.

„Ingolstadt war eine Nummer zu groß für uns“, gab FCD-Coach Andreas Pummer ohne Umschweife zu. Gerade in den entscheidenden Momenten sei der Unterschied deutlich geworden: „Alle drei Tore laufen nach dem selben Muster ab: Flanke zugelassen, innen nicht am Mann. Das ist auch eine Qualitätssache.“ Vor dem Wechsel traf Mussa Fofanah zweimal (26., 35.), gleich danach sorgte Juan Ignacio Cabrera für den Endstand (48.). Dieses 3:0 ärgerte Pummer besonders: „Wir haben es in der Pause angesprochen, aber dann bekommen wir mit dem ersten Angriff das dritte Tor. Wir haben versucht, uns reinzukämpfen und dann wurde uns damit gleich der Stecker gezogen.“

Danach spielten die Deisenhofner, die auf Routinier Martin Mayer (Sprunggelenksverletzung) verzichten mussten, zwar gefällig mit, aber von einer Wende waren sie weit entfernt. „In der zweiten Halbzeit war es dann auch ausgeglichen. Aber ich denke, der Sieg für Ingolstadt geht so in Ordnung“, bilanzierte Pummer, der der Restsaison nicht ohne Sorgen entgegenblickt: „Ich habe schon nach dem 1:1 gegen Ismaning vor einer Woche gesagt: Mein Blick geht nach hinten. Wir sind noch lange nicht durch.“ Denn nicht nur der stetig schrumpfende Abstand zur gefährdeten Zone beschäftigt ihn, sondern auch der Zustand der Mannschaft. „Hinten stehen wir nicht stabil genug. Das Thema hatten wir in der Vorrunde auch schon mal, da haben wir es gut in den Griff gekriegt. Aber momentan fehlt es auch vorne an der Gefährlichkeit. Wir haben jetzt in drei Spielen ein Tor geschossen, in Ingolstadt hatten wir ein paar Schüsschen. Da kann ich nichts beschönigen.“ Damit dem FCD in den ausstehenden zehn Runden nicht noch unerwünschte Hochspannung im Abstiegskampf droht, fordert Pummer: „Wir müssen uns Step by Step über den Kampf wieder an unsere Form heranarbeiten.“ um

FC Ingolstadt II – FC Deisenhofen 3:0 (2:0)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker (57. Kopp), Förtsch, Vodermeier (82. Lippmann), Sagner (82. Edenhofer), Gkasimpagiazov, Jost (57. Kurmehaj), Müller-Wiesen, Finster, Bachhuber, Karger Tore: 1:0 Fofanah (26.), 2:0 Fofanah (35.), 3:0 Cabrera (48.)