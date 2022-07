Kirchheimer SC: Noch in der Orientierungsphase

Von: Guido Verstegen

Im ersten von drei Auswärtsspielen in Serie müssen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC beim TSV Eintracht Karlsfeld ran.

Kirchheim – Vier Tage nach dem unbefriedigenden Saisonstart mit der 1:2-Heimniederlage gegen den VfB Forstinning kann der Kirchheimer SC bereits Wiedergutmachung betreiben. Beim Vorjahres-Vierten TSV Eintracht Karlsfeld ist die Mannschaft am Dienstagabend (20 Uhr) auf jeden Fall gefordert, denn beim Debüt ihres neuen Trainers Ugur Alkan führten die Karlsfelder bis zur 80. Minute mit 2:1 beim FC Sportfreunde Schwaig, ehe sie den Ausgleich kassierten.

KSC-Spielertrainer Steven Toy betonte zuletzt noch, dass sich sein Team mit Blick auf die Neuzugänge noch in einer „kleinen Orientierungsphase“ befinde. In jedem Fall ist deutlich mehr Offensivpower gefragt, auch die Abstimmung und die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen ließen mitunter zu wünschen übrig. Dass der festliche Rahmen bei der offiziellen Saisoneröffnung die Konzentration gestört haben könnte, ließ Toy nicht als Ausrede gelten.

Drei Auswärtsspiele am Stück warten auf die Kirchheimer, nachdem mit Titelkandidat FC Unterföhring für die dritte Runde (Freitag, 19.30 Uhr) das Heimrecht getauscht wurde. „Da liegen jetzt zwei ordentliche Hausnummern vor uns“, weiß Toy, dessen Elf anschließend beim ASV Dachau (29. Juli, 18.30 Uhr) gastiert. Co-Spielertrainer Ricardo Jacobi verletzte sich im Spiel gegen Forstinning am Knie und fehlt am Dienstag sicher, beim erkälteten Korbinian Vollmann beziffert Toy die Einsatzchancen mit 50:50. „Eventuell werden wir auf der einen oder anderen Position rotieren“, sagte der 33-Jährige, der sich allerdings erst nach dem Training am Montagabend festlegte. Im Falle des Ukrainers Andrii Hert hofft Toy, dass der Bayerische Fußball-Verband die Spielberechtigung bald hinbekommt. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Egner – Branco De Brito, Maiberger, Bachleitner, Zielke – Pfeiffer, Vollmann, Wilms – Özdemir, Cazorla, Mauerer