In Form geschossen – Nach sechs Testspielsiegen startet SV Dornach gegen Siegsdorf in die Saison

Von: Sebastian Isbaner

Dominik Goßner vom SV Dornach © Dieter Michalek

Nach einem spielfreien Saisonstart wird es für Dornach endlich ernst: Im ersten Heimspiel erwarten die Dornen Auftakt-Verlierer TSV Siegsdorf.

Dornach – Mit sechs Testspiel-Siegen – unter anderem gegen Landesligist Unterföhring und Neu-Bayernligist Kirchheimer SC – hat sich der SV Dornach für seinen verspäteten Saisonstart in der Ost-Staffel in Form geschossen. Eine Woche nach dem 7:2 gegen die SpVgg Höhenkirchen durch Tore von Felix Partenfelder (3), Simon Reitmayer (2), Dominik Goßner und Abdullah Aynaci geht es am Samstag (13 Uhr) um die ersten Punkte. Gegner TSV Siegsdorf verlor sein Auftaktspiel daheim gegen den SV Saaldorf mit 0:2 und wird alles daransetzen, diese Scharte gleich wieder auszuwetzen. „Obwohl der Gegner negativ gestartet ist, bedeutet das nicht, dass wir ihn unterschätzen“, sagt der Dornacher Co-Spielertrainer Manuel Ring.

Die Ost-Staffel bedeute neue Mannschaften und neue Herausforderungen. Ring: „Wir wollen auf jeden Fall gut in die Saison kommen, am Samstag geht es darum, hinten sicher zu stehen und nach vorne unsere Qualitäten ausspielen – wir wollen uns Stück für Stück verbessern.“

In Sachen Personal sieht es momentan gut aus beim SV Dornach: Vladimir Rankovic fehlt noch angeschlagen, ist aber auf dem Weg der Besserung. Mit Josef Zander hat jetzt auch der letzte der SVD-Abgänge einen neuen Verein gefunden – der 27-Jährige wechselt zum Liga-Konkurrenten SVN München, für den er in der Saison 2019/21 schon einmal spielte. (guv)