„Wenn einige Idioten das gute Verhältnis zerstören“: Fußball-Fans beklauen Aufstiegshelden der SpVgg

Von: Martin Becker

Einen Appell an die eigenen Fans von der SpVgg Unterhaching richten Kapitän Seppi Welzmüller (r.) und Markus Schwabl, dem ein einzigartiger Schuh fehlt. © Martin Becker

Bei aller Euphorie über den Aufstieg der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga: Während der großen Feier im Sportpark haben die eigenen Fußballfans die Kabine ausgeräumt und ihre Idole bestohlen.

Unterhaching – Nach dem 2:0-Sieg im zweiten Relegationsspiel gegen Energie Cottbus brachen an jenem 11. Juni alle Dämme. Tausende Fans der SpVgg Unterhaching stürmten friedlich den Rasen, um mit ihren Aufstiegshelden die Rückkehr in die 3. Fußball-Liga zu feiern. Doch im Nachhinein trüben nun mehrere Diebstähle diese Freude: Via Instagram drückt Abwehrspieler Markus Schwabl (32) „absolute Verzweiflung“ aus, weil ihm aus der Kabine just sein einzigartiger rechter Fußballschuh gestohlen wurde. Und über eine Facebookgruppe der SpVgg Unterhaching lässt Kapitän Seppi Welzmüller (33) wissen: „Jemand hat die Mannschaftskasse aus meinem Spind genommen, entleert und anschließend wieder in meinen Spind gelegt.“ Geklaut: eine vierstellige Summe.

Tauschangebot auf Instagram: Markus Schwabl will seinen Schuh zurückhaben. © Instagram/Markus Schwabl

Haching-Fans bestehlen Haching-Profis: Wie konnte das passieren? „Wir haben ganz besondere Fans – und zu ihnen eine sehr enge Bindung“, erläutert Seppi Welzmüller. „Dass sie zum Feiern sogar in unsere Kabine dürfen“, sagt der Kapitän im Gespräch mit dem Münchner Merkur, „das gibt es sonst wohl nirgendwo auf der Welt.“ Markus Schwabl ergänzt: „Da waren mindestens 300 Leute in unserer Kabine. Die haben sogar die Decke runtergerissen, aber das war völlig okay. Die Aufstiegsfeier war echt cool.“

Diebstahl bei der SpVgg: Lieblingsschuh von Markus Schwabl ist weg

Was die Fußballprofis allerdings nicht in Ordnung fanden: dass ihnen ihre Arbeitsutensilien abhandenkamen. Insbesondere um Fußballschuhe inklusive Einlagen, orthopädisch individuell gefertigt, geht es. „Dieser Schuh, das Nike-Modell ,Hypervenom‘, hat mit perfekt gepasst – mein Lieblingsschuh seit acht Jahren“, erzählt Markus Schwabl. Und jetzt: weg, geklaut. Mitsamt Spezialeinlagen. Ein Schuhmodell, das es inzwischen nicht mehr gibt. Weshalb dem 32-Jährigen so viel daran liegt: Für rund 700 Euro könnte er solch einen Schuh im Internet wieder ersteigern. Gebraucht, von einem anderen Fußballspieler.

Aufstiegsfeier im Sportpark: Nach dem Triumph in den Relegationsspielen gegen Energie Cottbus stürmen die Haching-Fans erst den Rasen und dann die Kabine. © Robert Brouczek

Diebstahl bei der SpVgg: Mit Geld hat der Fußballverein soziale Projekte unterstützt

Hier beginnt der Appell an den Anstand: Schwabl (und einige Spieler mehr) hätten gern ihre Schuhe zurück, um auch in der 3. Liga gut kicken zu können. Und wegen dem Raub der Mannschaftskasse sagt Welzmüller: „Mit dem Geld daraus haben wir teils soziale Projekte unterstützt. Wenn einige Idioten jetzt das gute Verhältnis zu unseren Fans zerstören, wäre das extrem schade – denn gemeinsame Feiern in der Kabine gäbe es dann nicht mehr, sondern wir müssten sagen: Hier ist Ende.“

Intern hofft die Fanszene Haching, so ist es in Foren zu lesen, auf Selbstreinigung. Tenor: Die eigenen Aufstiegshelden per Diebstahl am Toreschießen zu hindern, das wäre ja kontraproduktiv.

