Internationales Flair an der Gistlstraße

Von: Umberto Savignano

Spielte schon in Italien und Spanien: Pullachs Neuzugang Facundo Scurti (l.). Torwart Krasnic hält SV Pullach im Spiel © Robert Brouczek

Pullach – Gut mitgehalten, aber am Ende wieder keine Punkte: Der SV Pullach unterlag im Isarderby der Landesliga Südost dem Aufstiegsfavoriten FC Unterföhring mit 2:4 (0:1).

Die Raben präsentierten gegen den FCU gleich zwei Neuzugänge: Andrej Ogorodnik, der bereits vor einigen Wochen vom saarländischen Oberligisten Hertha Wiesbach verpflichtet worden war (wir berichteten), gab nach überstandenen Meniskusproblemen sein Debüt in der Abwehr. Im offensiven Mittelfeld feierte mit Facundo Scurti ein Mann aus der Eccelenza Calabria, der 5. italienischen Liga, seine Premiere. Der 25-Jährige bringt internationalen Flair an die Gistlstraße, er besitzt die italienische wie die argentinische Staatsbürgerschaft, spielte zuletzt für ASD Bovalinese, einen Klub, der ganz im Süden an der Stiefelspitze, kurz vor Sizilien beheimatet ist. Scurti kickte in der Vergangenheit aber auch schon für mehrere spanische Vereine. „Er ist ein kleiner, quirliger Spieler mit gutem Spielverständnis“, so SVP-Spielertrainer Fabian Lamotte. Zudem zeigte der Neue als Schütze des zwischenzeitlichen 1:2 auch seine Torgefährlichkeit. Ogorodnik feierte ebenfalls ein anständiges Debüt. „Er ist noch nicht bei hundert Prozent und am Schluss ist ihm ein bisschen die Luft ausgegangen, aber für sein erstes Spiel hat er es sehr gut gemacht“, lobte Lamotte.

Mit ihren frischen Verstärkungen boten die Pullacher den hoch gehandelten Gästen durchaus die Stirn und hatten durch Nam Nguyen und Maximilian Stapf hochkarätige Chancen. „Ich finde, dass man nicht gesehen hat, dass Unterföhring hier der große Favorit war, wir waren gut im Spiel, hatten sehr gute Möglichkeiten. Ärgerlich, dass wir durch so Dreckstore in Rückstand geraten sind“, so Lamotte mit Blick auf die abgefälschten Treffer zum 0:1 durch Nils Ehret (11.) und 1:3 durch Tayfun Arkadas (75.). Auch das 0:2 war vermeidbar: Nach einem Ballverlust der Raben landete der Klärungsversuch beim anschließenden Unterföhringer Angriff unglücklich beim Doppeltorschützen Arkadas (47.). Scurti machte es aber wieder spannend: Auf Flanke von Mathis Horndasch nickte er zum 1:2 ein (66.).

Insgesamt hatte der FCU im zweiten Durchgang allerdings die klareren Chancen, wie Lamotte eingestand: „Wir sind hohes Risiko gegangen, dadurch hatte Unterföhring einige Möglichkeiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Da konnten wir uns bei unserem Torwart Marjan Krasnic bedanken, der uns ein paar Mal im eins-gegen-eins im Spiel gehalten hat.“ Und so keimte noch einmal Hoffnung auf, als der junge Sanntino Pandza nach einer Ecke den Ball zum 2:3 über die Linie stocherte (77.). Doch den nächsten Konter spielten die Unterföhringer dann sauber zu Ende, Maximilian Siebald sorgte für den Endstand (79.).

Bleibt dank der gelungenen Premieren von Scurti und Ogorodnik die Hoffnung auf mehr Optionen für die Zukunft. Doch Lamotte kann diese alte Platte schon nicht mehr hören: „Es langweilt mich inzwischen, über die dünne Personaldecke zu sprechen. Die haben wir natürlich, aber die Spieler, die heute auf dem Platz waren, hätten einen Punkt holen können.“ um

SV Pullach – FC Unterföhring 2:4 (0:1)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Lamotte, Ogorodnik, Güllüoglu (63. Effiong), Nguyen (86. Kienz), Schmitt, Scurti (74. Pandza), Kawai, Bacher, Stapf Tore: 0:1 Ehret (11.), 0:2 T. Arkadas (47.), 1:2 Scurti (66.), 1:3 T. Arkadas (75.), 2:3 Pandza (77.), 2:4 Siebald (79.)

