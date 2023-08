Isartal-Derby verspricht Hochspannung

Von: Umberto Savignano

Rainer Elfinger führt mit dem TSV Grünwald die Tabelle der Landesliga Südost überlegen an. Behalten die Grün-Weißen in Pullach ihre weiße Weste? © Robert Brouczek

Selten war die Erwartung an ein Isartal-Derby so hoch wie vor diesem Samstag (14 Uhr), wenn der SV Pullach als Tabellendritter der Fußball-Landesliga Südost den bisher in allen sechs Saisonspielen siegreichen Spitzenreiter TSV Grünwald empfängt.

Pullach/Grünwald – Das Derbyfieber hat auch Rainer Elfinger gepackt, obwohl er bis zu dieser Saison, als er das Traineramt bei den Grün-Weißen übernahm, mit den beiden Münchner Landkreis-Vereinen von links und rechts der Isar nicht viel zu tun hatte. „Es hat sich schon über Wochen angebahnt. Pullach ist ein direkter Nachbar und wir sind, bis auf Wasserburg, die beiden einzigen Mannschaften, die noch nicht verloren haben. Es ist auf jeden Fall ein Top-Spiel für die Liga“, hält der 56-Jährige mit seiner Vorfreude nicht hinterm Berg. Auch sein Pullacher Gegenpart Vinzenz Loistl brennt auf den Schlager. Obwohl selber ein Ur-Rabe, der bereits in der Jugend für den SVP gekickt hat und der zwischenzeitlich auch mal kurz in Grünwald spielte, hebt er eher die sportliche als die lokale Bedeutung des Duells hervor: „Es hat für mich nicht so einen heißen Derbycharakter wie früher die Spiele gegen Solln. In der Vorbereitung ist es auf jeden Fall eine normale Partie. Ein bisschen spielt es vielleicht eine Rolle, dass der Nachbar als Tabellenführer kommt.“

Den Traumstart der Grün-Weißen hatte Loistl nicht erwartet: „Ich bin schon überrascht.“ Bei der Suche nach den Ursachen hat er nur vage Vermutungen: „Ich kenne Trainer Elfinger zwar nicht, aber er hatte schon viele Erfolge. Ich habe auf jeden Fall Riesenrespekt vor ihm. Dann kenne ich die Traub-Brüder, die habe ich in der B-Jugend trainiert. Das sind intelligente, spielstarke und auch charakterlich gute Typen. Und es läuft einfach, da muss man ein großes Kompliment machen.“ Dass sein eigenes Team oben mitmischt, weiß der 32-Jährige hingegen ganz einfach zu erklären: „Wir haben die individuelle Qualität und wir werden immer mehr zu einer Einheit. „

Für Elfinger sind die Raben sogar „Aufstiegsfavorit Nummer eins. Theo Liedl (Sportlicher Leiter des SVP - d. Red.) hat viel investiert, von den Regionalliga- und Bayernligaminuten her kann nur Traunstein mit Pullach mithalten.“ Den eigenen Höhenflug führt Elfinger auf mehrere Faktoren zurück, unter anderem die holprige Vorbereitung: „Wir hatten da die richtigen Gegner, die uns Schwachstellen aufgezeigt haben, zum Beispiel bei der 0:10-Watschn gegen Deisenhofen. Da haben wir kapiert, dass wir die Räume besser verdichten müssen.“ Dass die Umsetzung der Erkenntnisse so schnell funktionierte, liege an seinen Spielern, so der TSV-Coach: „Sie hören gut zu, sind lernwillig und laufbereit.“

Seine Mannschaft sieht Elfinger am Samstag allerdings „klar in der Außenseiterrolle.“ Das wirkt sich womöglich auch auf die Taktik aus: „Vielleicht werden wir nicht ganz so offen spielen, denn, wenn man den Pullachern Räume gibt, sind sie stark. Wir müssen versuchen, ihren Spielfluss zu zerstören, aber wir spielen schon auch selbstbewussten, ansehnlichen Fußball.“

Loistl wiederum hofft, „dass die Grünwalder nicht destruktiv spielen, sondern so gut, wie sie dastehen. Das liegt uns auch besser. Meine Mannschaft liebt Herausforderungen. Und ich wünsche mir ein schönes Spiel für die Fans.“ Personell scheinen die Voraussetzungen dafür gegeben: Beide Trainer haben wohl den gleichen Kader wie bei den Siegen der Vorwoche zur Verfügung.

SV Pullach: Dressel - Nsimba, Belachew, Radau, Burghard, Möller, Kawai, Nguyen, Zettl, Mirza, Diep TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, Buchta, Sammer, Kern, F. Traub, Koussou, Rojek, Halbich