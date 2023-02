FC Ismaning macht beim 5:2 einen guten Job

Von: Nico Bauer

Der einstige Kulttrainer Werner Lorant vom TSV 1860 München gab die Prämisse aus, dass man gegen unterklassige Gegner für jede Liga drei Tore Unterschied haben muss. Wendet man die Formel an, dann haben die Bayernliga-Fußballer des FC Ismaning einen guten Job gemacht mit dem 5:2 (3:1) gegen den Landesligisten TSV Gilching-Argelsried.

Ismaning – Nach einer Viertelstunde gerieten die Ismaninger erst in Rückstand, bevor Ryohei Nishikawa (20.), Daniel Gaedke (20.) Clemens Kubina (33.) schnell das Resultat in die erwartete Bahn lenkten. Direkt nach Wiederanpfiff verkürzten die Gäste noch einmal auf 2:3, bevor Peter Schädler (51.) und Yasin Yilmaz (64.) mit ihren Treffern den Sieg in standesgemäße Höhe brachten.

Ismanings Trainer Mijo Stijepic nahm zufrieden mit, dass die Stürmer treffen und fünf verschiedene Torschützen sind auch das gute Zeichen, dass der Kader schwer auszurechnen ist. Spielerisch war der Auftritt sehr ordentlich und der Sieg dann auch in der Höhe leistungsgerecht.

Knapp drei Wochen vor dem Wiederbeginn der Bayernliga läuft die Vorbereitung des FC Ismaning sehr zufriedenstellend. Der Verein bleibt im Gegensatz zu vergangenen Vorbereitungen von größeren Verletzungen verschont und die Ismaninger nehmen sich nur kleinere Pausen, um kein Risiko einzugehen. Auch durch das Training auf dem Kunstrasen sollen die Spieler nicht überstrapaziert werden.

Weiter geht die Ismaninger Testphase nun mit dem Gastspiel beim Regionalligisten SV Heimstetten an diesem Samstag. Anpfiff dort ist um 14 Uhr. (nb)