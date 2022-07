Ismaning schielt auf die Spitze

Von: Nico Bauer

Yasin Yilmaz fehlt gegen die Löwen aus privaten Gründen © Fupa

Natürlich hat eine Tabelle nach dem zweiten Spieltag noch keine große Aussagekraft. Der zweite Platz des FC Ismaning zeigt derzeit nur, dass der Fußball-Bayernligist nach einer wechselhaften und längst vergessenen Vorbereitung gut in die Saison gestartet ist. Als Zweiter reist er nun nach Gilching (Samstag, 14 Uhr) und tritt beim TSV 1860 München II an.

Ismaning – „Wir wollen auch das nächste Spiel gewinnen“, sagt Trainer Mijo Stijepic, „wir wollen den zweiten Platz verteidigen und würden bei der Möglichkeit auch gerne Erster werden.“ Seine Worte haben aber nichts mit einem Höhenflug oder schon im Fundament gebauten Traumschlössern zu tun. Stijepic weist deutlich darauf hin, dass der FC Ismaning aktuell eine schöne Momentaufnahme habe, die er kurz genießen darf. Grundsätzlich bleibt er bei seiner Meinung, „dass die Tabelle erst nach zehn Spieltagen Aussagekraft hat“.

Gegen die Junglöwen vom ehemaligen Ismaninger Trainer Frank Schmöller muss der FCI auf den privat verhinderten Yasin Yilmaz verzichten. „Wir müssen einen solchen Führungsspieler im Kollektiv ersetzen“, sagt Stijepic und schiebt nach, dass dieser Ausfall kein Beinbruch sein darf. Schließlich ist man nie sicher, ob nicht solche Chefs auf dem Platz auch einmal länger bei Verletzungen fehlen.

Gegenüber dem 3:0 zu Hause gegen Türkspor Augsburg kehren mit Yannick Schad und Clemens Kubina zwei Spieler in den Kader zurück. „Diese Saison habe ich bei Taktik und Aufstellung deutlich mehr Kopfschmerzen“, gibt Stijepic Einblicke in sein Inneres. Derzeit hat er schon das Problem, das nach den gezeigten Leistungen zehn Spieler auf der Bank die Einwechslung verdient haben, die Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbandes aber nur fünf Wechsel erlaubt. Ismanings Trainer kann sich schon einmal darauf einstellen, dass er einige gute Kicker bei Laune halten muss, die bei Bayernligisten in der Nachbarschaft diskussionslos in der ersten Elf sehen würde. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Radic - Jobst, Weber, Krizanac - Hofmann, Schad, Redl (Steindorf), Lommer, Mittermaier - Gaedke, Kollmann.