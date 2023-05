0:0 ist für den VfR Garching zu wenig

Von: Nico Bauer

Den Garchingern (M. Roman Gertsmann) fehlt auch gegen Schwaben Augsburg einfach die nötige Durchschlagskraft. Mit der Relegation geht die Saison erst richtig los © Gerald Förtsch

FUSSBALL-BAYERNLIGA Der direkte Klassenerhalt ist kaum mehr zu schaffen.

Garching – Nun sollte sich der direkte Klassenerhalt für den VfR Garching erledigt haben. Nach dem mageren 0:0 gegen den TSV Schwaben Augsburg ist der Abstand zu Dachau 65 (1:0 gegen Türkspor Augsburg) auf sechs Punkte angewachsen. In den letzten drei Spielen ist das nicht mehr aufholbar, zumal der direkte Vergleich auch an Dachau geht. Die letzten Partien haben nur noch den Zweck, die Form für die Relegation aufzubauen.

Fast die gesamte Spielzeit waren die Augsburger die bessere Mannschaft und sie hatten immer wieder Möglichkeiten. Nach 20 Minuten musste Torwart Dominik Bals mit einer guten Parade das 0:0 festhalten und wenig später rettete dann die Latte für den VfR. Bei 0:1 oder 0:2 zur Pause hätte man sich nicht beschweren können. Es war aber auch zu spüren, dass bei den im gesicherten Mittelfeld stehenden Schwaben der allerletzte Zug fehlte.

Auf der Garchinger Seite war das vorletzte Heimspiel des Jahres ein eher langweiliger, ideenloser Auftritt. In der Defensive leistete man sich keine großen Fehler und stellte den Augsburgern die Aufgabe, sich Torabschlüsse erarbeiten zu müssen. Im Spiel nach vorne hätten die Garchinger wohl noch lange weiterspielen können, ohne eine echte Torchance zu bekommen. Das fehlende Duo Mike Niebauer und Riccardo Basta im zentralen Mittelfeld ist definitiv nicht zu ersetzen. Im Mittelfeld hatte der VfR bei defensiv denkenden Spielern nahezu keine Auswahl mehr.

Nach einer Stunde hallte noch einmal das Aluminiumgeräusch durch das Stadion am See. Diesmal hatten die Schwaben den Pfosten getroffen. Danach kam aber auch nicht wirklich viel von den Gästen. Das Warten auf den Schlusspfiff wirkte zwischenzeitlich etwas arg zäh.

Kurz vor Schluss versuchen die Garchinger dann doch noch einmal, den Lucky Punch zu setzen. Eine scharfe Hereingabe, die im Fünfmeterraum geschossen wurde, sorgte für etwas Gefahr, auch wenn kein Garchinger einschussbereit war. Aus der Klärung entstand dann eine undurchsichtige Situation, in der die Garchinger massiv einen Handelfmeter forderten. Ganz astrein war der Zweikampf nicht, aber wirklich verdient wäre ein Elfmetertor in letzter Minute auch nicht gewesen. So ging es mit einem eher nutzlosen Punkt und dem Wissen, dass die Saison nach dem letzten Spieltag erst richtig losgeht, in den Sonntagabend

VfR Garching – TSV Schwaben Augsburg 0:0

VfR Garching: Bals - Kehl, Hofmaier, Wanzeck, Ljubicic - Wimmer, Djeukam (46. Salassidis), Rohrhirsch, Sodji (83. Gmell), Thoss (62. Perkuhn) - Gertsmann. Tore: Fehlanzeige.

