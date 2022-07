SpVgg Unterhaching: Jeder Grashalm im Sportpark brennt

Von: Robert Gasser

Die SpVgg Unterhaching vor der Saison 2022/23: (hintere Reihe v.l.) Markus Schwabl, Patrick Hobsch, Timon Obermeier, Viktor Zentrich, Florian Roggermeier, Josef Welzmüller, David Pisot, Mathias Fetsch, Tizian Zimmermann, Maximilian Welzmüller, (zweite Reihe von oben) Ben Westermeier, Florian Schmid, Aaron Keller, Andreas Hirtlreiter, Daniel Hausmann, Stephan Hain, Boipelo Mashigo, Leon Bucher, Benedikt Bauer, Manuel Stiefler, (dritte Reihe von oben Maskottchen Fonsi, Wolfgang Holste (Betreuer), Stefan Schwabl (Zeugwart), Sebastian Treiber (Physiotherapeut), Thomas Kasparetti (Co-Trainer), Sandro Wagner (Cheftrainer), Sven Palinkasch (Co-Trainer), Steffen Galm, Michael Gurski (Torwarttrainer), Georg Wallner (Atlethiktrainer), (vorne) Josef Gottmeier, Leonard Grob, Sebastian Maier, Niclas Anspach, Maurice Krattenmacher, Fabian Scherger, René Vollath, Hannes Heimair, Max Lamby, Sandro Porta, Christoph Ehlich, Elion Haxhosaj und Simon Skarlatidis. © SpVgg Unterhachiing

Die SpVgg Unterhaching startet top vorbereitet in die neue Regionalliga-Saison.

Unterhaching – Es herrscht Aufbruchstimmung im Unterhachinger Sportpark. Nach Jahren des sportlichen Darbens ist die Spannung vor der am heutigen Donnerstag mit dem Auswärtsspiel beim TSV Buchbach beginnenden Regionalliga-Saison förmlich zu spüren. Es herrscht Optimismus pur. Jeder Grashalm im Sportpark brennt. Und auch Cheftrainer Sandro Wagner sagt: „Wir sind besser als letzte Saison.“ Haching will in dieser Saison oben angreifen. Der Plan der SpVgg ist es, innerhalb der kommenden drei Jahren in die 3. Liga aufzusteigen. Aber am besten natürlich in dieser Saison. Die Mannschaft wurde sinnvoll verstärkt – mit Spielern, die für Regionalliga-Verhältnisse als echte Kracher zu bezeichnen sind. Dazu kommen die hoch talentierten Nachwuchsspieler, die in der abgelaufenen Saison an den Männerfußball herangeführt wurden und sich mittlerweile so weit entwickelt haben, dass sie für den ehemaligen deutschen Nationalspieler Wagner „wie Neuzugänge“ seien.

Die Konkurrenz in der Regionalliga Bayern ist freilich groß mit Mannschaften wie Drittliga-Absteiger Würzburg, Schweinfurt und den sportlichen Wundertüten FC Bayern II und Türkgücü München.

Eine erste Standortbestimmung ist für Haching das heutige Auswärtsspiel beim TSV Buchbach (Anstoß: 19 Uhr). Daniel Bierofka, Löwen-Held und nun Trainer der B-Junioren der SpVgg Unterhaching, sagt über das Spiel in Buchbach: „Mehr Regionalliga geht nicht.“ Doch wie gesagt. Die Mannschaft und das gesamte Umfeld brennent. „Wir sind gut vorbereitet auf die anstehende Saison. Dass wir Teil des Eröffnungsspiels in Buchbach sind, freut uns natürlich sehr. Wir hoffen, dass dort einiges los ist! Auf der anderen Seite wird es gerade deswegen nicht leicht, aber wir wissen, was uns in Buchbach erwartet und wollen die ersten drei Punkte mit nach Unterhaching nehmen. Wir freuen uns auf ein gutes Spiel vor einer schönen Kulisse“, sagt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Wer eine Trainingseinheit der SpVgg beobachtet hat, weiß: Die Mannschaft ist top vorbereitet. „Die Trainingsintensität in der Vorbereitung war sehr hoch“, sagt Haching-Boss Manfred Schwabl. Ihm ist klar: Seine Mannschaft ist bereit. Und das muss sie auch sein. Vor der Winterpause sind 24 Punktspiele zu absolvieren, danach nur noch 14. Es kann dauern, bis sich Absteiger Würzburger Kickers in der neuen Liga eingewöhnt hat. Beim FC Bayern war Trainer Martin Demichelis in der Anfangsphase der Vorbereitung noch im Urlaub. Ein guter Start täte Haching gut. Und auf diesen Start haben Sandro Wagner, sein Trainerteam und die gesamte Mannschaft intensiv und sehr hart hingearbeitet. Heute beginnt die Zeit der Belohnung.