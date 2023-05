Jetzt hat der FC Unterföhring die Aufstiegs-Relegation im Blick

Von: Nico Bauer

Teilen

Unterföhring – Die Abstiegsrelegation ist Vergangenheit und die Aufstiegsrelegation das neue Thema. Nach dem 3:1 (2:1) gegen den TuS Holzkirchen geht für den heiß laufenden Landesligisten FC Unterföhring nach vorne etwas, wenn man das Nachholspiel in Wasserburg heute, Dienstag, 19.30 Uhr) auch gewinnen würde. Das Heimspiel gegen Holzkirchen musste kurzfristig auf den Kunstrasen verlegt werden, weil der Hauptplatz nach Dauerregen teilweise unter Wasser stand.

Aber der perfekte Untergrund bedeutete nicht automatisch einen Vorteil für die spielerisch starken Unterföhringer. In der ersten Halbzeit hatte Holzkirchen gute Chancen und das 2:0 war schon etwas glücklich. Für die Führung sorgte in der 19. Minute Bastian Fischer mit einem Freistoß. Beim zweiten Tor in der 40. Minute hatten alle Spaß, denn es war Fußball verkehrt. Das Kopfball-Ungeheuer Robin Volland flanke auf den zwei Köpfe kleineren Maximilian Siebald, der in Volland-Manier einköpfte. Das passte zu der Mannschaft, die gerade einen Lauf hat.

Nach der Pause verdiente man sich dann auch den Sieg trotz des schnellen Gegentors. Unterföhring machte den Sack nicht frühzeitig zu, kontrollierte aber Spiel und Gegner. Dieser nicht sonderlich spektakuläre Sieg lässt sich auch erklären durch die zwei englischen Wochen zuvor. Erst tief in der Nachspielzeit erzielte Maick Antonio das 3:1. Damit hat der FC Unterföhring den Klassenerhalt praktisch geschafft und nun das neue Thema mit der Aufstiegsrelegation zur Bayernliga. Der zweite Platz ist fünf Punkte entfernt und man hat mit dem Wasserburg-Kick (Dienstag, 19.30 Uhr) noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Der Sieger des Spiels kann vorne noch einmal hinschmecken“, sagt Trainer Andreas Faber. Und er sagt auch nicht Nein zur Relegation: „Wir sind Fußballer und wollen jedes Spiel gewinnen. Und wenn man dann jedes Spiel gewinnt, ist man Meister.“

Der FC Unterföhring muss nun die letzten Kräfte mobilieren, weil man in der dritten englischen Woche noch einmal Dienstag-Freitag in der Liga ran muss, bevor es wieder in den normalen Turnus geht. Nach dem beeindruckenden Zwischenspurt kann die breite Brust nachlassende Kräfte auch ersetzen und vor allem hat man nichts mehr zu verlieren. Alles nach dem beendeten Abstiegskampf ist ein Bonus in dieser irren Landesliga, in der tatsächlich drei Siege den Abstiegskämpfer zum Aufstiegskandidaten machen können. NICO BAUER

FC Unterföhring – TuS Holzkirchen 3:1 (2:0)

FC Unterföhring: Fritz - Kretzschmar, S. Bahadir, Arifovic, Heller (82. Sahingöz) - A. Arkadas, Em. Gümüs (66. Schrödl), Siebald (88. Antoinio), T. Arkadas (90.+3 Kurtovic) - Fischer, Volland Tore: 1:0 Fischer (19.), 2:0 Siebald (40.), 2:1 Seidl (47.), 3:1 Antonio (90.+4) Zeitstrafe: S. Bahadir (61.). Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen-Ebenhofen) Zuschauer: 50.