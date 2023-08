Jetzt kommen die schweren Gegner

Von: Umberto Savignano

Teilen

Der TSV Grünwald ist die Landesliga-Mannschaft der Stunde.

Grünwald – Fünf Punkte Vorsprung vor den beiden schärfsten Verfolgern aus Schwaig und Unterföhring: Nach fünf Spieltagen dominiert der bisher stets siegreiche TSV Grünwald das Tabellenbild der Landesliga Südost. Vor dem Gastspiel am Samstag (15 Uhr) beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen bemühen sich die Grün-Weißen aber, ihren Höhenflug nüchtern einzuordnen. „Wir sorgen schon dafür, dass die Spieler am Boden bleiben und wir haben auch ein paar Realisten in der Mannschaft“, versichert TSV-Sprecher Jochen Joppa, der andere Teams favorisiert sieht: „Hallbergmoos, Schwaig, Wasserburg, das sind gestandene Mannschaften.“

Der Spielplan habe sicher auch zum überragenden Start beigetragen, so Joppa: „Die Brocken kommen jetzt erst. Garmisch, dann Pullach, das sind Gegner, gegen die muss man Leistung bringen.“ Dabei will er die Darbietungen der eigenen Truppe keinesfalls kleinreden, etwa zuletzt beim 2:1 gegen Kastl: „Was sie da in der zweiten Halbzeit gespielt haben, war schon sehr gut. Sie haben nicht einen Zentimeter nachgegeben, sie wollten und wollten. Und: Fünf Spiele, fünf Siege, das ist schon auch was.“ Die Mannschaft sei reifer geworden, das habe sich schon in der vergangenen Rückrunde angedeutet. „Außerdem haben die zwei jungen Spieler, Niklas Kern und Luis Müller, frischen Wind reingebracht. Sie lassen sich auch was sagen. Es macht total Spaß mit ihnen, findet auch unser Trainer Rainer Elfinger“, so Joppa. Ebenso wie Youngster Müller fehlt der Coach, den erneut Sebastian Koch vertritt, am Wochenende aber noch einmal wegen seines Urlaubs, zudem ist Dario Matijevic gesperrt.

In Garmisch rechnet Joppa mit dem bisher härtesten Widerstand, aber: „Nach fünf Siegen kann auch mal ein Spiel in die Binsen gehen. Wir können ohne Druck spielen. Die 15 Punkte kann uns keiner mehr nehmen.“ um

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, V. Traub, Koussou, Heinzlmeier, Kern, F. Traub, Rojek, Halbich