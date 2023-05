Als Besucher im Sportpark – Kehrt er bald zu Haching zurück? Jonas Hummels im Live-Interview

Von: Noah Hölch

Jonas Hummels, ehemaliger Spieler und Kapitän der SpVgg Unterhaching © imago sportfotodienst

Zuletzt war Jonas Hummels als Zuschauer im Sportpark Unterhaching. Zieht es ihn in neuer Funktion zurück? Und ist die SpVgg stark genug für die 3. Liga?

München – Karriereende mit 25 Jahren. Der Albtraum, die Fußballschuhe frühzeitig an den Nagel zu hängen, ist für Jonas Hummels wahr geworden. Vor knapp sieben Jahren zwang ihn sein damals zweiter Kreuzbandriss aufzuhören. Davor bestritt der heute 32-Jährige 38 Drittliga Partien für die SpVgg Unterhaching.

Heute stehen die Vorstädter vor dem erneuten Aufstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse. Auch wenn das Engagement schon eine Weile her ist, die Verbindung zu seinem Ex-Klub besteht weiterhin.

Jonas Hummels über Ex-Kollegen: „Bis heute in Kontakt geblieben“

„Klar, mit einigen Kollegen bin ich bis heute in Kontakt geblieben“, bestätigt er im Vorgespräch. So fiebert er auch im Saisonfinale mit seinen alten Kameraden mit. Beim vergangenen Heimspiel der SpVgg war der gebürtige Münchner mal wieder im Alpenbauer Sportpark zu Besuch und hat seinem Ex-Club gegen Türkgücü München erfolgreich die Daumen gedrückt. Unterhaching gewann souverän mit 2:0 und ist nur noch wenige Schritte vom Meistertitel entfernt.

Jonas Hummels: Kapitän, Fanliebling, vielbeschäftigt und nun bei DAZN

Beim Ex-Club genießt der 32-Jährige weiterhin hohes Ansehen. Der ehemalige Kapitän und Fanliebling hat neben und nach seiner Karriere als Fußballprofi noch Psychologie studiert, einen Master in BWL gemacht, sowie eine Software-Firma gegründet.

Heute ist er als Experte und Co-Kommentator bei Streamingdienst DAZN tätig. Nach Abschluss seines Psychologiestudiums war er zudem als Sportpsychologe im Hachinger Nachwuchsleistungszentrum aktiv, um dort Spielern in psychisch anspruchsvollen Situationen Hilfe zu leisten.

Regionalliga Bayern: Wie sieht Jonas Hummels die SpVgg Unterhaching?

Traut er den Vorstädtern, im Falle des Aufstiegs, die Etablierung in der 3. Liga zu und kehrt er selbst in absehbarer Zeit in einer Funktion zu der SpVgg zurück? Das und vieles mehr erfahren wir am Donnerstag, dem 4. Mai, um 11.30 Uhr im Live-Interview auf Facebook oder YouTube. (Noah Hölch)