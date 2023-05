Jubelarie in Grün-Weiß

Von: Nico Bauer

Teilen

Die weiblichen Grüne-Heide-Fans freuen sich über den sportlichen Erfolg. © Dieter Michalek

Grüne Heide Ismaning macht mit einem 1:0 gegen den FC Phönix Bezirksliga-Rückkehr perfekt.

Fischerhäuser – Es war wieder einmal die ganz normale Eskalation in Grün-Weiß. Der SC Grüne Heide hat sich mit zwei Abstiegen und nun zwei Aufstiegen endgültig zum lebendigsten Club des bayerischen Amateurfußballs entwickelt. Mit einem 1:0 (1:0) gegen den FC Phönix München machte man die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt. Die Geschichte des SC Grüne Heide ist so außergewöhnlich und so emotional wie dieser Verein aus dem Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser. Relativ normal war 2018/19 der Abstieg aus der Bezirksliga in der Heide immer so etwas war wie Champions League für Union Berlin. „Da hat es einfach nicht gereicht“, sagt Thomas Bachinger, der einst als Einheimischer Kapitän und Anführer des FC Ismaning war.

2013 wechselte der heute 39-Jährige zur Grünen Heide, wurde zum jungen Spielertrainer in der Kreisklasse. Im ersten Jahr führte er den Verein in die Kreisliga, drei Jahre später in die Bezirksliga und 2017/18 schrieb man dort als Neunter wieder Clubgeschichte. Zwei Aufstiege und ein Abstieg waren noch einigermaßen normal.

Erst dann wurde es wild in der Heide. In der Corona-Abbruchsaison 2019/21 hatte jeder Mitleid mit den Grün-Weißen, die durch die Quotientenregelung ganz fies in den Abstieg gerechnet wurden. Zwei Mannschaften hatten weniger Punkte und der Grünen Heide wurden die Spiele gegen alle Kellerclubs gestrichen. Es stellte sich die Frage, wie Schicksal und Fußballgott so etwas geschehen lassen konnten. Die Geschichte des SC Grüne Heide ist aber auch die Geschichte des Steh-Auf-Männchens. Auf den kuriosen Abstieg folgte die Rückholung der Gerechtigkeit. Mit nur einer Niederlage und sieben Punkten Vorsprung stieg der Meister der Kreisklasse zurück in die Kreisliga.

Und nun folgt die Kirsche auf der Torte mit dem Durchmarsch in die Bezirksliga. Nach Doppelabstieg kommt Doppelaufstieg. Wieder hat man nur ein Spiel verloren, wieder hat man 63 Punkte nach 26 Spielen. Es war alles wie im Vorjahr. Und wie sagten die Heidler: „Jetzt reißen wir unser Sportheim wieder ab und bauen es ab morgen wieder auf.“

Der letzte Schritt Richtung Bezirksliga brachte am Ende noch etwas Dramatik. Aus den letzten zwei Spielen brauchte man einen Sieg. Der fiel mit einem 1:1 beim Letzten Heimstetten II aus, nachdem der Gegner Verstärkung aus dem Regionalligakader bekam. Auch die Selbst-Einwechslung von Thomas Bachinger half nichts, Zuletzt spielte er am 19. September 2020 in der ersten Mannschaft. Nun aber gegen Phönix München konnte er draußen bleiben. Maximilian Rott traf in der 43. Minute zum 1:0 eine Viertelstunde vor Schluss machte die Runde, dass der Zweite Baldham 0:2 hinten lag. Man konnte sich fertig machen für die Party, für die ein prall gefüllter Anhänger eines Getränkemarktes bereitstand. Das war die Lehre, nachdem man beim letzten Bezirksliga-Aufstieg abends alle Tankstellen der Umgebung aufgekauft hatte. Thomas Bachinger ist nun zehn Jahre Trainer in der Heide mit vier Auf- und zwei Abstiegen. „Ich hatte immer das Vertrauen“, sagt die treue Fußballseele, die zuvor sein Fußballleben beim FC Ismaning verbrachte. Der Mann, dem sie in der Heide ein Denkmal bauen sollten, ist außerhalb der Ismaninger Gemeindegrenzen unvorstellbar. Und der nächste Legendenschritt soll nun die Etablierung in der Bezirksliga sein. „Ich traue den Jungs alles zu“, sagt Bachinger. Der Kader um Liga-Torschützenkönig Christian Häusler (26 Tore in 26 Spielen) bleibt weitestgehend beisammen und hat schon Zusagen von Verstärkungen. Letzte Baustelle der Kaderplanung ist derzeit die Torwart-Suche.

Die Fußballer des SC Grüne Heide Ismaning bejubeln den Aufstieg in die Bezirksliga. © Dieter Michalek

Der Erfolgscoach: Thomas Bachinger. © Dieter Michalek