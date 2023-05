Kaderplanungen der Garchinger in entscheidender Phase

Von: Nico Bauer

Teilen

Dynamisch ins letzte Heimspiel: Garching (Marc Sodji; schwarz) empfängt im Duell der Releganten Türk Augsburg. Zehn Spieler wollen unabhängig von der Liga in Garching bleiben © Mic

Sportlich befindet sich der VfR Garching derzeit in einer Art Zwischenvorbereitung. Das letzte Heimspiel gegen Türkspor Augsburg (Sonntag, 15 Uhr) hat keine wirkliche Bedeutung mehr, weil beide Mannschaften sicher Relegation spielen werden. Vor den wichtigsten Spielen des Jahres befinden sich die Kaderplanungen der Garchinger in einer entscheidenden Phase.

Garching – Garchings Trainer Nico Basta plant bereits seit Wochen zusammen mit seinem Bruder Riccardo den Kader, der entweder in der Bayernliga mitspielen oder in der Landesliga das Potenzial für den Wiederaufstieg haben soll. Dafür waren immer wieder Spieler im Probetraining und den Garchingern liegen schon erste Zusagen vor. Nico Basta wird wohl erst nach der Relegation Namen nennen, aber er gibt sich sehr entspannt: „Wir befinden uns auf einem guten Weg. Bauchschmerzen habe ich nur noch bei ein oder zwei Positionen.“

Ein anderer Teil der Kaderplanung waren die Angebote an die aktuellen Spieler. Diese mussten sich unter der Woche konkret äußern, ob sie das Angebot annehmen oder ablehnen. Nach aktuellem Stand werden rund zehn Spieler bleiben, was etwas weniger als erwartet ist. Ein großer Teil sagte erst einmal ab in der Hoffnung, demnächst Angebote anderer Bayernligisten zu bekommen. Diese Spieler mit offener Zukunft müssten sich bei einem Umdenken wieder hinten anstellen. Nico Basta hat deutlich kommuniziert, dass die aktuellen Angebote nach den Garchinger Möglichkeiten nach einem späteren Rückzieher nicht mehr gültig sind. Dann wird der Trainer die Positionsplanungen ansehen und neu bewerten, ob noch Bedarf besteht.

Die sportliche Planung dagegen ist die Relegation und da hat das Spiel gegen Türkspor Augsburg nicht die besondere Bedeutung. „Da könnte es eine etwas wilde Aufstellung geben“, deutet Nico Basta an. Zum einen wird er kein Risiko eingehen und angeschlagenen Spielern noch eine Pause geben. Zudem hat der Trainer noch taktische Experimente im Kopf und möchte auch Spieler auf ungewohnten Positionen ausprobieren. Das letzte Ligaspiel dann beim TSV 1860 II eine Woche später dann ist so etwas wie die Generalprobe für die dann schnell beginnende Relegation mit maximal vier Spielen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Bals - Kehl, Hofmaier, Wanzeck, Ljubicic - Wimmer, Reich, Rohrhisch Thoss, Sodji (Perkuhn) - Gertsmann.

Zehn Spieler wollen unabhängig von der Liga in Garching bleiben