Kampf um den Klassenerhalt - Aschheim will gegen Günzlhofen endlich alles klar machen

Von: Guido Verstegen

Will zurück in die Erfolgsspur: FCA-Trainer Thomas Seethaler. Foto: mic © mic

Die zuletzt enttäuschenden Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim wollen im Duell mit dem VSST Günzlhofen ihr wahres Gesicht zeigen.

Aschheim - Nach nunmehr drei Niederlagen am Stück und 13 Gegentoren geht es dem FC Aschheim darum, in den restlichen sechs Saisonspielen noch einmal ganz anders aufzutrumpfen. „Bis dato haben wir ja eine gute Runde hingelegt, grundsätzlich waren ja alle Partien in Ordnung – das 0:4 in Feldmoching in der Vorrunde und das 3:6 in Untermenzing in der vergangenen Woche mal ausgenommen“, ist Trainer Thomas Seethaler zwar grundsätzlich zufriedent, erwartet aber am Sonntag (13.30 Uhr) daheim gegen den VSST Günzlhofen eine deutliche Reaktion.

Das Thema Untermenzing sei abgehakt, das Team wolle definitiv nicht so weitermachen: „Die Jungs haben die Botschaft verstanden und im Training entsprechend gearbeitet. Jetzt ist jeder Einzelne gefordert, es im Spiel besser zu machen und alles reinzuhauen. Wenn wir so auftreten wie in Untermenzing, holen wir keinen Punkt mehr.“ Auch wenn rein rechnerisch der Abstieg noch möglich ist, sieht Seethaler seine Elf als Achter (aktuell 35 Zähler) bereits auf der sicheren Seite. Mit einem Erfolg über den Drittletzten Günzlhofen (20) wäre das Thema endgültig abgehakt.

Die Gäste haben zwar bereits 65 Treffer kassiert und seit Ende der Winterpause erst eine Partie gewonnen, knöpften den Aschheimern beim 1:1 in der Hinrunde immerhin einen Punkt ab. „Da haben wir aber auch jede Menge Chancen ausgelassen“, erinnert sich Seethaler, dem bewusst ist, dass der Gegner mit dem Rücken zur Wand steht und das Ganze ohne die entsprechende Einstellung seiner Schützlinge nicht funktionieren kann. Nicht dabei sind der grippekranke Maximilian Finke und David Müller, der sich in Untermenzing verletzte, als er gegen ein neben dem Kunstrasenplatz abgestelltes Tor prallte. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung FC Aschheim: Jakob - Schubert, V. Contento, Wellnhofer - Luzzi, Ketikidis, Petermeier, Takiris, Stanojevic - De Marco, Öztürk