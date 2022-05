FC Deisenhofen: 7:1-Kantersieg zu Sigurdssons Abschied

Von: Umberto Savignano

Zum Abschied von Trainer Hannes Sigurdsson (M.) ließ es der FC Deisenhofen nochmal ordentlich krachen. © Robert Brouczek

Deisenhofen – Gerade rechtzeitig zum letzten Heimspiel von Hannes Sigurdsson hat der FC Deisenhofen wieder zu sich selbst gefunden: Mit einem 7:1 (4:0)-Kantersieg über den TSV Dachau 1865 bescherten die Blauhemden ihrem nach der Saison zum Regionalligisten SV Wacker Burghausen wechselnden Trainer einen gebührenden Abschied vom heimischen Sportplatz.

Für den unter Sigurdsson so lange erfolgsverwöhnten FCD war es erst der dritten Sieg im 13. Bayernligaspiel des Jahres 2022. Dafür aber zeigte die Mannschaft endlich wieder ihr volles Potenzial: „Es war eine echt gute Partie von uns, wir haben unseren Fußball gespielt“, strahlte Manager Franz Perneker, der zugab, dass ihm die anhaltend zähe Phase nach der Winterpause ein Rätsel war: „Ich weiß auch nicht, warum wir erst jetzt so gespielt haben.“

Diesmal lief es jedenfalls von Anfang an rund für die Deisenhofner: Michael Bachhuber eröffnete den Torreigen (13.), Marinus Poschenrieder erhöhte nach Foul an Maxime Schneiker per Strafstoß auf 2:0 (18.), Tobias Rembeck markierte nach schönem Zusammenspiel mit Bachhuber das 3:0 (26.), Bachhuber staubte nach einem Poschenrieder-Freistoß, den TSV-Keeper Marco Jakob nur abklatschen konnte, zum 4:0-Pausenstand ab (34.). Ganz so einseitig, wie es das Zwischenergebnis nahelegte, verlief die erste Halbzeit allerdings nicht. „Zwischendrin hätte es auch 4:3 stehen können“, fand Perneker, der auch seinem starken Torwart einen großen Anteil an der hohen Führung zuschrieb: „Enrico Caruso hat beim Stand von 2:0 und 3:0 zwei Riesendinger rausgeholt.“

Nach der Pause gab FCD-Urgestein Martin Mayer mit dem 5:0 (59.) eine Kostprobe seiner feinen Ballkunst, die Perneker fast genüsslich so schilderte: „Er hat fünf, sechs Leute ausgespielt, alle Zuschauer schreien schon: ,Schieß, schieß, schieß!’. Dann spielt er auch noch den Torwart aus und geht mit dem Ball über die Linie.“ Nachdem Poschenrieder mit einem Eigentor den Gästen den Ehrentreffer geschenkt hatte (62.), traf Bachhuber zum dritten Mal (64.). Zwei Höhepunkte folgten aber noch: Torwarttrainer Sandro Volz, einst ein renommierter Keeper im gehobenen Amateurfußball, der aber auch schon öfter Sturmqualitäten, etwa für den TSV Buchbach in der Regionalliga, bewiesen hat, sorgte mit dem 7:1, fast im Mayer-Stil, für den Endstand (85.). Und in den Schlussminuten durfte der 39-jährige Sigurdsson, ehemaliger Nationalspieler Islands, selbst noch mitspielen. Weil auch die U23 des FCD durch ein 3:0 über den SV Polling die Kreisliga-Tabellenführung untermauert hatte, war beste Stimmung beim Saisonabschlussfest garantiert. Perneker: „Jetzt feiern wir mit vier Mannschaften und bestimmt 150 Leuten im Vereinsheim.“ä UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen – TSV Dachau 1865 7:1 (4:0)

FC Deisenhofen: Caruso (82. Loroff) - Schneiker, Nickl, Poschenrieder (86. Sigurdsson), Vodermeier, Rembeck (82. Markus Mayer), Müller-Wiesen, Finster, Martin Mayer, Sagner (64. Yimez), Bachhuber (72. Volz) Tore: 1:0 Bachhuber (13.), 2:0 Poschenrieder (18., Foulelfmeter), 3:0 Rembeck (26.), 4:0 Bachhuber (34.), 5:0 Martin Mayer (59.), 5:1 Poschenrieder (62., Eigentor), 6:1 Bachhuber (64.), 7:1 Volz (85.)