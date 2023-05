Kargers Zukunft unklar – Deisenhofen oder doch Landsberg?

Von: Umberto Savignano

Nico Karger pausiert derzeit verletzungsbedingt – wo er im Sommer spielt, ist unklar. © Fupa

Auf Nico Karger kann der FC Deisenhofen im Saisonendspurt nicht mehr bauen: Der Ex-Profi des TSV 1860 München liegt wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel seit zweieinhalb Wochen auf Eis, insgesamt wird er voraussichtlich sechs bis acht Wochen pausieren müssen. Zum Start der Vorbereitung sollte der 30-Jährige also wieder fit sein.

Deisenhofen – Fragt sich nur, wo er dann ins Training einsteigt: Weiterhin bei den Blauhemden oder doch beim von seinem ehemaligen Löwen-Sturmpartner Sascha Mölders trainierten TSV Landsberg? Laut eines Berichts auf dem Portal „Fußball Vorort“ soll Kargers Wechsel „an den Lech so gut wie fix“ sein. Als Beleg wird angeführt, dass er am vorvergangenen Wochenende bei Landsbergs 4:1-Sieg in Garching auf der Tribüne saß. Und natürlich, dass ihn Mölders schon im Winter in sein hochkarätig besetztes Ensemble holen wollte.

Thomas Werth kann die Gerüchte bislang nicht bestätigen. „Ich weiß von nichts“, sagt der FCD-Manager auf Nachfrage. Karger habe am vergangenen Donnerstag beim Deisenhofner Training zugeschaut, eventuelle Wechselabsichten seien dabei nicht zur Sprache gekommen. Werth räumt allerdings ein, dass Karger im Winter tatsächlich gerne nach Landsberg gegangen wäre. „Aber wir haben ihn nicht gehen lassen, denn er hatte Vertrag“, so der Sportliche Leiter der Blauhemden, der für die nächste Saison zwar bereits eine mündliche Zusage von Karger hat, jedoch nichts Schriftliches.

„Wenn er wirklich nach Landsberg gehen will, können wir nicht viel machen“, sieht Werth die Lage nüchtern, doch er glaubt bislang nicht so recht an den Abschied des mit 21 Treffern besten FCD-Torschützen dieser Spielzeit. Zumal Jürgen Meissner, der im Winter als Landsbergs Sportlicher Leiter Interesse an Karger angemeldet hatte, Anfang März zurücktrat. „Der ehemalige Sportliche Leiter von Landsberg hatte uns gesagt, Nico wird ab Sommer dort spielen. Jetzt ist er selber nicht mehr da“, sagt Werth, der die Lage beim zuletzt wohl aus dem Aufstiegsrennen ausgeschiedenen Ligakonkurrenten ohnehin als unklar wahrnimmt: „Man weiß scheinbar auch nicht, was mit Sascha Mölders ist. Ich glaube, am Lech ist noch vieles offen.“ (UMBERTO SAVIGNANO)