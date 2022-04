Adeyemi wechselt zu BVB: Youngster bekommt 6,5 Millionen Euro - Haching bekommt dasselbe

Von: Vinzent Fischer

Beschert der SpVgg Unterhaching mit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund einen Geldsegen: Karim Adeyemi. © Krugfoto

Karim Adeyemi schließt sich wohl Borussia Dortmund an. Die SpVgg Unterhaching profitiert stark davon. Präsident Schwabl handelte eine Weiterverkaufsklausel aus.

Unterhaching - Nach monatelangen Verhandlungen ist der Deal wohl in trockenen Tüchern: Karim Adeyemi wechselt zu Borussia Dortmund. Das bestätigen mehrere übereinstimmende Medienberichte. Der designierte Vizemeister verpflichtet den Youngster nach Informationen von „Sky“ für eine kolportierte Ablösesumme von 30 Millionen Euro von RB Salzburg. Durch leistungsabhängige Bonuszahlungen kann sich diese Summe um weitere sechs Millionen Euro erhöhen. Adeyemi soll demnach einen Fünf-Jahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von 6,5 Millionen Euro unterschreiben.

Dank 22,5-Prozent-Klausel: Adeyemi bringt SpVgg Unterhaching Geldsegen

Von dem Deal profitieren allerdings nicht nur Borussia Dortmund und RB Salzburg. Auch die SpVgg Unterhaching bekommt einen Anteil von der Ablösesumme ab. Von 2012 bis 2018 schnürte der Youngster die Schuhe für die Vorstädter, nachdem er zuvor beim FC Bayern aussortiert wurde. Für 3,35 Millionen Euro schloss sich der damals 16-Jährige RB Salzburg an. Spätestens seit seinem Durchbruch beim österreichischen Serienmeister gilt Adeyemi als das Aushängeschild für das Nachwuchsleistungszentrum der Vorstädter.

Haching-Präsident Manfred Schwabl hielt wohl schon damals große Stücke auf den Nachwuchsangreifer. Mit seinem Verhandlungsgeschick konnte er der SpVgg eine Weiterverkaufsklausel sichern. „Genaue Zahlen werde ich natürlich nicht nennen, aber es wird schon eine Größenordnung sein, die Haching wirtschaftlich und strukturell völlig andere Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet“, sagte er dem Magazin „Euro am Sonntag“ Mitte Oktober. Medienberichten zufolge handelt es dabei um einen Anteil von 22,5 Prozent der Ablösesumme bei einem Weiterverkauf Adeyemis.

SpVgg Unterhaching: Nächster Anlauf auf die 3. Liga mit den Adeyemi-Millionen

Demnach winken dem Regionalligisten mindestens 6,75 Millionen Euro. Fast genauso viel verdient Adeyemi bei seinem künftigen Arbeitgeber. Sollte die vereinbarte Bonuszahlung durch den BVB an die Salzburger überwiesen werden, so steigt die Summe um weitere 1,35 Millionen Euro. Bis zu 8,1 Millionen Euro winken der SpVgg Unterhaching dann.

Eine stolze Summe, die der Verein dringend gebrauchen kann. Nach dem Börsengang wollten Vorstädter eigentlich in die 2. Bundesliga aufsteigen. Stattdessen musste der Verein den bitteren Gang in die Regionalliga antreten. Der direkte Wiederaufstieg sollte unter dem neuen Trainer Sandro Wagner nicht gelingen. Mit den Millionen aus dem Adeyemi-Transfer kann die SpVgg Unterhaching in der kommenden Spielzeit einen neuen Anlauf auf die 3. Liga wagen. (Vinzent Fischer)