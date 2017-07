"Kein normaler Drittligist": Karlsruhe zu Gast in Haching

Haching-Coach Schromm mit Respekt vor dem KSC

von Klaus Kirschner schließen

Das 0:3 gegen Werder Bremen II bei der Rückkehr in die dritte Liga hat Claus Schromm, den Trainer der SpVgg Unterhaching, nicht aus der Fassung gebracht: „Nach zehn Spieltagen, wenn der Liga-Alltag eingekehrt ist, da schauen wir auf die Tabelle.“ Vor dem morgigen Heimdebüt gegen den Topfavoriten Karlsruher SC (19 Uhr) hat der Coach jedoch ein ernstes Wort an die Mannschaft gerichtet: „Wir müssen uns wieder an unsere Basics erinnern und mehr über Absicherung reden.“

Zur künftigen Fehlerreduzierung gab es dann noch die Video-Analyse von der Schlappe an der Weser: „Man hat gesehen, in der Regionalliga konnten wir Fehler reparieren. Dies ist in der dritten Liga nicht so leicht, da werden Ballverluste schnell bestraft.“ An große personelle Veränderungen denkt Schromm vorerst nicht, allerdings plagt Rückkehrer Thomas Hagn eine Grippe, dafür konnte Kapitän Josef Welzmüller wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Zudem geht die Suche nach einem Back-Up für Torhüter Korbinian Müller weiter.

Den Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC sieht Schromm ganz klar in der Favoritenrolle: „Sie haben die Power, um ganz vorne zu landen, allerdings muss sich die neue, zusammengewürfelte Mannschaft erst finden.“ Die Badener hätten „den Druck, unbedingt wieder aufsteigen zu müssen, sind individuell aber ganz stark besetzt und angesichts der vielen Verstärkungen eigentlich kein normaler Drittligist“.

Dabei denkt der Hachinger Coach nicht nur an den Ex-Löwen Kai Bülow, sondern besonders an das neue Angriffsduo: „Der Stroh-Engel hat in der Vergangenheit gegen Hachinger immer gern getroffen, und da ist natürlich noch der Fink“. Von 2009 bis 2011 spielte der gebürtige Dachauer, der seine fußballerische Ausbildung beim TSV 1860 absolvierte, für die SpVgg. Jetzt wechselte er von Chemnitz nach Karlsruhe und ist mit 113 erzielten Treffern der absolute Schützenkönig in der Historie der dritten Liga.

Quelle: fussball-vorort.de