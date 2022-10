Keine steigende Anzahl an Spielabbrüchen nach Gewalt - aber „geht rauer in München zu“

Von: Alexander Nikel

Auf den Fußballplätzen in München geht es tendenziell rauer zu. © dpa

In Bayern steigt die Anzahl an Spielabbrüchen nach Vergehen nicht. Trotzdem gibt es mehr Fälle von Beleidigungen und Gewalt auf den Fußballplätzen. Doch woran liegt das?

München – Freunde, Freude, Spaß, Tore und ab und zu das ein oder andere Kaltgetränk - dafür sollte Amateurfußball eigentlich stehen. Meistens ist dies auch der Fall, doch immer wieder überschatten Negativschlagzeilen zu Gewalt, Diskriminierung und Beleidigungen die Berichte zu den Freizeitligen. So in den letzten Tagen auch bei den Vorfällen rund um die Partie zwischen dem TSV Burggen und dem TSV Schongau als der Schiedsrichter von Zuschauern so lange und schwer beleidigt wurde, bis er das Spiel wenige Minuten vor Schluss vorzeitig beendete. Dies ist in der Vergangenheit in Bayern glücklicherweise jedoch nur selten passiert.

Das geht aus einer Analyse des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hervor. Demnach sind in der Saison 2021/2022 in Bayern 68 Spiele mit dem Hintergrund von Gewalt und/oder Diskriminierung abgebrochen worden. Dies entspricht bei 207.219 offiziell elektronisch erfassten Partien einem Anteil von 0,033 Prozent aller Spiele. Damit ist kein bzw. nur ein minimaler Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen. In der Spielzeit 2018/2019 waren 0,029 Prozent aller Spiele abgebrochen worden.



Mehrere Fälle in Bayern liegen noch beim Sportgericht

449 Störungen im Zusammenhang mit Gewalt und/oder Diskriminierung sind im gleichen Zeitraum insgesamt bayernweit gemeldet worden. Dies teilt sich in 305 Gewalthandlungen und 173 Diskriminierungen auf. Damit kam es in 0,22 Prozent aller erfassten Spiele zu einem der beiden Vorfälle. 99,78 Prozent konnten jedoch demnach störungsfrei durchgeführt werden. Insgesamt liegt Bayern deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. In ganz Deutschland waren 911 Begegnungen, was 0,075 Prozent entspricht, nicht beendet worden.

Auch in der laufenden Saison ist, Stand jetzt, keine steigende Anzahl an Spielabbrüchen, hervorgerufen durch Gewalt oder Beleidigungen, zu beobachten: „Bis die Hälfte der Saison absolviert ist, sind es noch zwei bis drei Spieltage. Bisher ist allerdings keine steigende Tendenz in Bayern zu erkennen“, so Frank Ludewig, Vorsitzender des BFV im Kreis München, im Gespräch mit Fussball Vorort. Um diese Aussage treffen zu können, „werden von der Gesamtanzahl an Spielabbrüchen von Juli bis Oktober alle anderen Spielabbrüche, wie zum Beispiel aufgrund des Wetters oder, weil weniger als sieben Spieler zur Verfügung standen, abgezogen. Am Ende werden nur die sogenannten Spielabbrüche nach Vergehen isoliert betrachtet.“ Es ist derzeit noch nicht möglich, genaue Zahlen zu nennen, da einzelne Fälle noch beim Sportgericht behandelt werden und sich die Statistik dementsprechend noch verändern könnte.



Maßnahmen in Bayern wirksam - Schnitt niedriger als bundesweit

Laut Ludewig „scheint es so, als gäbe es mehr solcher Spielabbrüche, da die mediale Aufmerksamkeit für die Einzelfälle gestiegen ist.“ Gleichzeitig stellt der Kreis-Vorsitzende des BFV aber auch fest, dass es durchaus mehr Fälle von Beleidigungen und Gewalt auf den Plätzen gibt, jedoch führe nicht gleich jeder Vorfall zu einem Spielabbruch.



„Die Tendenz geht dazu, dass es auf den Fußballplätzen in München rauer zugeht.“ Ludewig hat auch eine Erklärung hierfür: „Das liegt vor allem daran, dass die Spieler mehr private und alltägliche Schwierigkeiten haben und diese Probleme, die vor allem auch aus der Corona-Pandemie, der Energiekrise und dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland resultieren, mit auf dem Platz nehmen und Situation dort nutzen, um ihren Frust abzubauen.“



Dass die Gesamtzahl an Spielabbrüchen nach Vergehen in Bayern und München weit unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt, ist für Ludewig vor allem aufgrund der umfangreichen, getroffenen Maßnahmen zu erklären: „Wir in München leisten bereits seit mehreren Jahren aktiv Präventionsarbeit mit verschiedenen Maßnahmen und in Zusammenarbeit mit unter anderem den Schiedsrichtern und Spielleitern. Dazu gehört auch die Initiative „Fair Play München“. Ein solches Projekt ist deutschlandweit einzigartig. Hierbei werden unter anderem auch Spielbeobachtungen durchgeführt und bei Vorfällen Gespräche mit Vereinsvertretern abgehalten, um weiteren solchen Situationen oder einer Abwärtsspirale vorzubeugen.“ (Alexander Nikel)