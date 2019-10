Auf den SV Heimstetten warten drei Liga-Schwergewichte am Stück

Trainer Christoph Schmitt: „Wir können in dieser Liga jeden ärgern.“

Den jüngsten Auftritt seines SV Heimstetten im Heimspiel gegen Illertissen hat sich Christoph Schmitt hinterher gleich zweimal auf Video angesehen.

Heimstetten – Nicht, dass es ein besonderes Vergnügen für den Trainer gewesen wäre – seine Regionalligaelf zog schließlich mit 1:4 den Kürzeren. Doch genau weil der SVH defensiv „sehr schlecht agiert“ habe, so Schmitt, bot die Partie reichlich Anschauungsmaterial für die Videoanalyse.

Wobei der Tabellenzwölfte nach zuvor drei Ligasiegen am Stück gegen Illertissen nicht nur hinten anfällig war. Sondern Schmitt musste im Video auch noch mal mit ansehen, wie Lukas Riglewski, Moritz Hannemann, Severin Müller und Co. mehr als ein halbes Dutzend beste Einschussmöglichkeiten versemmelten. „Das ärgert mich jetzt noch“, sagt der Trainer. Zumal es für seine Elf „in den kommenden Wochen sicher schwieriger wird, uns Chancen zu erarbeiten“. Schließlich bekommen es die Heimstettner jetzt nacheinander mit drei Liga-Schwergewichten zu tun: Erst geht‘s am Samstag um 14 Uhr zum Tabellensechsten Nürnberg, danach gastiert der Fünfte aus Bayreuth im Sportpark, und am 26. Oktober kommt es dann zum Derby gegen Spitzenreiter Türkgücü München.

„Das sind alles Spiele, in denen wir sicher nicht in der Favoritenrolle sind“, sagt Christoph Schmitt – einerseits. Andererseits habe sein Team in der bisherigen Saison gezeigt, „dass wir in dieser Liga jede Mannschaft ärgern können“. In Nürnberg bekomme man es mit einem spielerisch, taktisch und technisch hervorragend ausgebildeten Gegner zu tun, warnt der Coach. „Das ist eine typische Zweite Mannschaft und wird eine riesen Herausforderung für uns.“

Trotz der zwei jüngsten 1:4-Niederlagen gegen Illertissen und im Pokal gegen den Drittligisten Würzburger Kickers sei die Stimmung in der Mannschaft weiterhin gut, versichert Schmitt. Zwar sei sie nach den drei Siegen zuvor natürlich noch besser gewesen – „aber das lag wahrscheinlich auch an der Wiesn“, scherzt der Coach. Personell müssen die Heimstettner am Samstag weiter auf Alexander Spitzer verzichten; der Innenverteidiger quält sich mit einer Entzündung im Knie herum. Überdies fehlen die Langzeitverletzten Carl Weser, Alexander Rojek und Jens Förtsch. Und hinter Manuel Duhnke steht ein Fragezeichen, nachdem der Routinier zuletzt wegen einer Grippe nicht trainieren konnte.

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Günzel, Beckenbauer, Hintermaier, Cavadias, Sabbagh, Reuter, Schels, Hannemann, Müller, Riglewski.