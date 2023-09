Kirchheimer SC bekommt bei 0:5-Pleite kein Bein auf den Boden

Von: Guido Verstegen

Teilen

Komplett abgemeldet: KSC-Stürmer Alessandro Cazorla (blau). © Michalek

Die Bayernliga-Fußballer des Kirchheimer SC bekommen beim 0:5 gegen den FC Deisenhofen kein Bein auf den Boden und bleiben Letzter.

Kirchheim – So langsam wird’s echt heftig für den weiter sieglosen KSC: Bei der 0:5-Heimpleite gegen den FC Deisenhofen kassiert der Aufsteiger die Tore 29 bis 33 und bleibt erstmals seit dem Saisonauftakt (0:1 in Heimstetten) ohne eigenen Treffer. Spielertrainer Steven Toy hatte seine Startformation im Vergleich zum 3:5 gegen Kottern auf gleich sechs Positionen verändert und stand selbst erstmals seit März 2022 von Anfang an auf dem Platz.

Die Kirchheimer waren in den ersten Minuten in erster Linie um viele Ballkontakte und Ballsicherheit bemüht, hatten Glück, dass Deisenhofens Lukas Kretzschmar die Kugel zunächst frei vor dem Tor nicht voll traf (11.) und auch Toys Fehlpass im Aufbau nicht bestrafte (15.). Als Kretzschmar den Ball nach einem Eckstoß von Yasin Yilmaz dann doch mit dem Kopf ins Tor wuchtete (24.), nahm das Unheil für die Heimelf seinen Lauf. KSC-Keeper Ivan Babic ließ den Ball unnötigerweise zur Ecke abklatschen, und Björn Jost traf nach der kurz ausgeführten Ecke am langen Pfosten (28.).

„Die beiden Standards waren unser Türöffner“, sagte Gäste-Coach Andreas Pummer nach dem Schlusspfiff und stellte hocherfreut fest, dass sich seine Mannen reichlich Torchancen erarbeiteten und auch in der zweiten Halbzeit bei der Sache blieben: „Wir wollten dann auf jeden Fall die Null halten.“

Weil Maxime Schneiker (35.) und erneut Kretzschmar (39.) die KSC-Deckung nach schnellen Kombinationen düpierten, ging der Tabellenletzte wie schon gegen Kottern mit einem 0:4 in die Kabine, konnte das Ergebnis diesmal aber nicht erträglich gestalten. Denn der Kirchheimer Sturm war nur ein laues Lüftchen: Alessandro Cazorla – bis dato immerhin viermal erfolgreich – war komplett abgemeldet, den Ehrentreffer hatten Ricardo Jacobi (61.) und Korbinian Vollmann (76.) auf dem Kopf beziehungsweise auf dem Fuß.

Auf der anderen Seite brachte ein Rückpass Torwart Babic derart in Bedrängnis, dass er Michael Bachhuber anschoss, der dann den Endstand herstellte (71.). Deisenhofen tat anschließend nicht mehr als nötig und hatte durch Bachhuber (74.) und zweimal Paul Schemat (87./90.) weitere glasklare Chancen. Kirchheims Spielertrainer Toy flüchtete sich in Galgenhumor. „Immerhin ist nicht viel passiert, die anderen haben ja für uns gespielt“, sagt er angesichts der Niederlagen der Konkurrenz aus Garching und Ismaning. (GUIDO VERSTEGEN)

Kirchheimer SC – FC Deisenhofen 0:5 (0:4) Kirchheim: Babic - Zielke, Toy (55. Maiberger), Hert, Milla Nava, Özdemir (65. Wilms) - Pfeiffer (56. Mauerer), Vollmann, Flohrs (56. Jacobi) - Nacar, Cazorla (76. Bindner).

Tore: 0:1 Kretzschmar (24.), 0:2 Jost (28.), 0:3 Schneiker (35.), 0:4 Kretzschmar (40.), 0:5 Bachhuber (71.)

Schiedsrichter: Markus Haase (ASV Burglengenfeld) - Zuschauer: 115