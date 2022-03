Kirchheimer SC empfängt FC Unterföhring - 10:1 aus dem Hinspiel steckt noch in den Köpfen

Von: Guido Verstegen

Szenen der Hinspielniederlage: Unterföhring jubelt, Kirchheim versteht die Welt nicht mehr. © Christian Riedel/Archiv

Wenn die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC an diesem Samstag (14 Uhr) den FC Unterföhring empfangen, sind die Rollen klar verteilt.

Kirchheim/Unterföhring – Die einen wollen mit allen Mitteln den Abstieg vermeiden, die anderen nach Möglichkeit hoch in die Bayernliga. Der KSC hat indes eine weitere Personalie geklärt: Ex-Profi Korbinian Vollmann bleibt – und das als spielender Co-Trainer.

„Die Kirchheimer sind bestimmt ein bisschen sauer“, erinnert sich Zivan Zivanovic nur zu gut an das Hinspiel. Für den Sportlichen Leiter des FC Unterföhring war der 10:1-Kantersieg einem „Ausnahmespiel“ entsprungen, diesmal rechnet er mit einem Duell auf Augenhöhe – schließlich habe sich der Gegner inzwischen längst gefangen und nichts zu verlieren.

FC Unterföhring auf dem richtigen Weg

„Natürlich habe ich das 1:10 nicht vergessen, so hoch habe ich noch nie verloren“, betont auch Steven Toy, doch der Spielertrainer des Kirchheimer SC ordnet das Resultat realistisch ein – schließlich fing sich seine Elf damals in Unterzahl binnen 20 Minuten fünf Tore. Das Resultat dient nicht einmal als besondere Motivation: „Unterföhring ist die Mannschaft mit den besten Einzelspielern in der Liga, mit einem Punkt wären wir bereits hochzufrieden. Klar ist aber auch – kein Team fährt gerne nach Kirchheim.“

Unterföhring kommt als Tabellenzweiter zum Rang-16., die Rollen sind klar verteilt. „Unser Anspruch ist es, dort zu gewinnen, aber ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Zivanovic. Das letzte Testspiel gegen den Regionalligisten FC Pipinsried (2:5) habe gezeigt, dass man auf dem richtigen Weg sei. „Wir waren 60 Minuten lang auf Augenhöhe.“

Kirchheimer SC: Ex-Profi Vollmann übernimmt neue Rolle im Sommer

Zivanovic versucht, die Erwartungen zu dämpfen: „Die Jungs legen da die Messlatte noch höher als der Verein.“ Fest steht: Die Bayernliga-Rückkehr winkt, in den Augen von KSC-Spielertrainer Toy hat Unterföhring sogar den Druck des Gewinnen-Müssens. Was das Personal angeht, kann FCU-Trainer Zlatan Simikic aus dem Vollen schöpfen, nur Torwart Marko Negic ist wegen einer Sprunggelenksverletzung außen vor. Toy hingegen muss basteln: Denis Zabolotnyi fehlt Rot-gesperrt und auch Maximilian Baitz, Max Vitzthum, Luis Tasci, Florian Rädler, Marco Flohrs, Benjamin Murga, Marwin Bindner sowie Marco Wilms fallen mit Sicherheit aus. Bei Samuel Kaltenhauser zwickte es im Training, sein Einsatz ist fraglich. „Zum Glück haben wir so einen großen Kader und Alternativen – wir freuen uns, dass es wieder losgeht.“ Wenn auch auf Kunstrasen. „Der Rasenplatz ist in einem katastrophalen Zustand“, sagt Toy.

Die Freude im KSC-Lager war auch groß, als Toy der Mannschaft eine weitere wichtige Personalie verkündete: Ex-Profi Korbinian Vollmann bleibt dem Klub in der kommenden Saison als Spieler erhalten – und übernimmt obendrein die nach Fabian Löns’ Abschied im Sommer freiwerdende Position des Co-Trainers. Toy: „Wir waren uns schnell einig, Korbi hat gleich Bock gehabt. Wir sind eine Entwicklungsmannschaft, und er passt super dazu, Er bringt sich ja jetzt schon mit vielen Tipps ein.“ (Guido Verstegen)

Voraussichtliche Aufstellungen

Kirchheimer SC: Egner – Zielke, Jacobi, Kaltenhauser (Toy), Ecker – Pfeiffer, Maiberger, Vollmann, Özdemir – Geier, Schmöller.

FC Unterföhring: Fritz – Eder, Coporda, Arifovic, Siebald – Putta, Bahadir, Ehret, Fischer, Volland, Faber