Kirchheim gegen Unterföhring - zwei torhungrige Mannschaften im Aufwärtstrend

Von: Guido Verstegen

Jubel im Hinspiel: Kirchheim (Cazorla) behält mit 4:2 die Oberhand. © Michale/Archiv

„Die Jungs haben Bock!“, sagt Spielertrainer Steven Toy: Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC gehen das Heimspiel gegen den FC Unterföhring (Samstag 14 Uhr) mit neu entdeckter Leichtigkeit an. Auch die Gäste wollen ihren Aufwärtstrend bestätigen.

Kirchheim – Der Jahresabschluss auf der Sportanlage am Merowinger Hof verspricht, unterhaltsam zu werden. Der Kirchheimer SC (vier Spiele ungeschlagen) und der FC Unterföhring (drei Spiele ungeschlagen) schwimmen auf der Erfolgswelle, beide Teams verfügen zudem über eine hungrige Offensive. Die 44 KSC-Tore bedeuten Liga-Bestwert, der FCU hat bis dato 37 Mal getroffen.

Kleiner feiner Unterschied: Während die Kirchheimer (32 Punkte) über dem Soll liegen und die Begegnung entspannter angehen können, hinken die Unterföhringer (27) ihren Ansprüchen als Vorjahres-Vize hinterher. „Uns haben immer wieder Kopf- und Verletzungs-Probleme beschäftigt, zuletzt sind wir aber auch fußballerisch besser ins Rollen gekommen“, sagt FCU-Interimstrainer Marc Holweck, unter dessen Ägide die Elf sieben Punkte aus drei Spielen holte. Der 25-Jährige erwartet einen „körperlich ekligen“ und im Vergleich zur Vorsaison spielerisch verbesserten Gegner: „Das wird sicher spannend.“

Sein Gegenüber Steven Toy will gegen die „qualitativ hervorragend besetzte und offensiv starke“ Gästemannschaft da weitermachen, wo seine Elf zuletzt aufgehört hatte. Es gelte, hinten defensiv sicher zu stehen und vorne effektiv zu sein: „Aber ich muss den Jungs im Moment nicht viel sagen, die haben richtig Bock und einfach einen Mega-Spaß – die guten Ergebnisse pushen uns.“ Klar sei aber auch: „Es geht nicht von selbst, wir müssen wieder alles investieren!“

Dann springt womöglich wie schon in der Hinserie (4:2) ein Sieg heraus. „Da haben wir mutig gespielt, unsere Chancen genutzt und verdient gewonnen“, erinnert sich Toy, der vermutlich die gegen den SSV Eggenfelden (4:0) erfolgreiche Startelf bringt. Holweck muss den privat verhinderten Philipp Priewasser ersetzen, hinter dem Einsatz von Burhan Bahadir (Oberschenkelprobleme) steht noch ein Fragezeichen.

Klar ist: Der Kirchheimer SC geht im besten Fall als Tabellendritter und im schlimmsten Fall als Rangsechster in die Winterpause, in deren Mittelpunkt wie im Vorjahr ein Trainingslager im kroatischen Rovinj (9. Bis 12. Februar 2023) steht. Toy: „Jetzt trainiere ich die Mannschaft seit knapp siebeneinhalb Jahren und lerne jeden Spieler in diesen paar Tagen immer noch ein bisschen besser kennen.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellungen KSC: Egner - Branco De Brito, Maiberger, Bachleitner, Zielke - Schmöller, Zabolotnyi, Vollmann - Özdemir, Cazorla, Mauerer – FCU: Fritz - Arifovic, S. Bahadir, Schrödl - B. Bahadir (Ehret), T. Arkadas, Siebald, Fischer, A. Arkadas - Faber, Aliji