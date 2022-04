Kirchheim kann Auswärtsschwäche nicht abstellen

Von: Guido Verstegen

Coacht für Toy: Fabian Löns sagt: „Es wäre wichtig gewesen, mit dem 1:0 in die Pause zu gehen.“ © Verstegen/Archiv

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben ihre akute Auswärtsschwäche auch beim TSV Eintracht Karlsfeld nicht ablegen können und bleiben nach der 1:2 (1:1)-Niederlage Tabellenvorletzter.

Kirchheim – Bei der 11. Pleite im 15. Auftritt in der Fremde reichte der Treffer von Benjamin Murga nicht, um den so dringend benötigten Dreier einzufahren. Der Angreifer brachte den KSC nach schönem Steilpass von Kerim Özdemir aus 14 Metern in Führung (35.), auf der anderen Seite traf Leon Ritter die Latte (39.), ehe Pascal Sattelberger mit einem satten 22-Meter-Schuss ausglich (40.).

„Es wäre wichtig gewesen, mit dem 1:0 in die Pause zu gehen“, sagte Kirchheims Co-Spielertrainer Fabian Löns. „Insgesamt kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben.“ Löns vertrat Steven Toy, der daheim seinen dick geschwollenen Fuß hochlegte; das MRT hatte ihm die Diagnose Kapselriss und knöcherner Außenbandriss im rechten Sprunggelenk beschert. „Ich bin morgen nochmal beim Arzt, gehe aber von sechs Wochen Pause aus“, sagte Toy am Donnerstag.

Mit einer umformierten Abwehrzentrale und ohne den noch unter den Nachwirkungen seiner Corona-Infektion leidenden Korbinian Vollmann begannen die Gäste mutig und attackierten früh, ließen sich aber hinten zu leicht überlaufen. Erst köpfte Michael Dietl knapp drüber (9.), dann zielte Sattelberger zu hoch (12.) und schließlich klärten die Kirchheimer in höchster Not (15.). Jetzt hatte der KSC seine beste Phase: Michael Geier scheiterte aus acht Metern mit einer Direktabnahme an Karlsfelds Keeper Dominik Krüger (22.), Murga legte sich nach feinem Zuspiel von Fedja Huskic allein vor Krüger den Ball zu weit vor (23.).

Nach der Pause geriet der Karlsfelder Kasten nicht mehr ernsthaft in Gefahr, dem KSC-Spiel ging jede Struktur verloren – vielleicht auch bedingt durch die vielen verletzungsbedingten Wechsel. Der früh für Martin Younan (benommen mit Nasenbluten raus) gekommene Huskic musste nach einem Schlag auf die Brust später wieder ausgetauscht werden, Kilian Kraus knickte um.

In der ereignisarmen zweiten Halbzeit rissen auch die Karlsfelder keine Bäume aus, doch Pascal Sattelberger machte den Unterschied. Einen direkten Freistoß pflanzte der Mittelfeldmann sehenswert aus knapp 25 Metern ins linke Kreuzeck (61.). Als die Gäste alles nach vorne warfen, vergab Florian Schrattenecker nach einem Konter die Großchance zum 3:1 (88.). (GUIDO VERSTEGEN)

TSV Eintracht Karlsfeld – Kirchheimer SC 2:1 (1:1)

Kirchheim: Babic – Zielke, Kraus (52. Kaiser), Maiberger, Branco De Brito – Özdemir, Baitz, Wilms (66. Schmöller), Younan (8. Huskic/69. Vitzthum) – Geier (85. Fürthmaier), Murga

Tore: 0:1 Murga (35.), 1:1 Sattelberger (40.), 2:1 Sattelberger (61.)

Schiedsrichter: Michael Krug (Coburg) – Zuschauer: 50