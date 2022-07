Kirchheim mit Karacho

Von: Guido Verstegen

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben sich nach der verpatzten Premiere mit einem 3:1 (1:1)-Sieg beim TSV Eintracht Karlsfeld zurückgemeldet. Zwei KSC-Spieler standen dabei im Mittelpunkt.

Kirchheim – Beim Debüt von Andrii Hert hat der Kirchheimer SC seinen ersten Dreier eingefahren: Der ukrainische Ex-Profi – in der ersten Halbzeit spielte er eine Art hängenden Linksaußen, im zweiten Durchgang agierte er knapp 30 Minuten lang als rechter Verteidiger – zeigte sehr gute Ansätze, stellte seine Schnelligkeit unter Beweis und schlug gefährliche Standards. In der 67. Minute landete sein von rechts getretener Freistoß an der Latte.

Mann des Abends beim 3:1 (1:1) in Karlsfeld war ein weiterer KSC-Neuzugang: Alessandro Cazorla erzielte zwei Tore selbst und lieferte einen Assist. Beim ersten Torschuss der Gäste traf der 21-Jährige zunächst mit dem Rücken zum Tor aus der Drehung aus 16 Metern (11.), legte dann das 2:1 durch Kerim Özdemir auf (63.) und setzte dann nach toller Vorarbeit von Neuzugang Luca Mauerer den Schlusspunkt (90.+2).

„Wir haben als Team gekämpft, hatten viele Chancen und haben verdient gewonnen“, sagte Cazorla. Und für Steven Toy stand fest: „Es war Sandros bisher bestes Spiel.“ Der KSC-Spielertrainer konnte hochzufrieden sein, denn seine Mannschaft brachte eine ganz andere Mentalität auf den Platz als noch beim 1:2 gegen den VfB Forstinning, war präsent in den Zweikämpfen und auch torgefährlich.

Die Karlsfelder begannen stark, hatten durch Leon Ritter (6.) und Ivan Ivanovic (8.) gleich gute Möglichkeiten, kam aber mit zunehmender Spielzeit immer seltener klar in die Box und leistete sich in der Vorwärtsbewegung auch einige Fehler. „Wir hatten viele zu viele Ballverluste im Zentrum und keinen echten Spielfluss“, monierte Karlsfelds Trainer Ugur Alkan, dessen Elf etwa zwischen 65. und 75. Minute eine richtig starke Phase hatte – Michael Dietl traf da gleich zweimal hintereinander den Pfosten (66.). Es reichte aber nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch einen Kopfball von Ritter nach Freistoß von Kubilay Celik (40.). (GUIDO VERSTEGEN)

TSV Eintracht Karlsfeld – Kirchheimer SC 1:3 (1:1) KSC: Babic - Branco De Brito (61. Mauerer), Maiberger, Bachleitner, Zielke - Pfeiffer (61. Huskic), Baitz, Schmöller (71. Wilms) - Özdemir (89. Murga), Cazorla (90.+2 Kraus), Hert.

Tore: 0:1 Cazorla (11.), 1:1 Ritter (40.), 1:2 Özdemir (63.), 1:3 Cazorla (90.+2).

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (SV Seehausen) - Zuschauer: 110.