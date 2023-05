Kirchheim nimmt Tabellenspitze ins Visier - Traunstein als Liga-Primus ablösen

Von: Guido Verstegen

„Es geht für uns wieder gegen den Ersten, und ich bin ehrlich gesagt schon ungeduldig“, sagt Coach Toy. © Brouczek

Im Flutlicht-Heimspiel gegen den führenden SB Chiemgau Traunstein nehmen die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC die Tabellenspitze ins Visier.

Kirchheim – Es ist angerichtet: Nur sechs Tage, nachdem der Kirchheimer SC den SV Bruckmühl mit einem 3:1-Erfolg als Tabellenführer entthront hat, will die Mannschaft am Freitag (19.30 Uhr) den SB Chiemgau Traunstein als Liga-Primus ablösen.

„Es geht für uns wieder gegen den Ersten, und ich bin ehrlich gesagt schon ungeduldig“, kann Steven Toy den Anpfiff kaum erwarten. Kirchheims Spielertrainer genießt den Moment und versucht, diese Einstellung auch seinen Schützlingen zu vermitteln. Ganz nach dem Motto: „Das nächste Spiel ist das wichtigste“. Das Restprogramm oder mögliche Kontrahenten in der Aufstiegsrelegation hat der Coach noch gar nicht im Blick. Sein Team soll das alles als „ein Abenteuer“ betrachten und dabei ganz bei sich bleiben.

In Bruckmühl war das zuletzt gelungen – ohne größere Wackler lösten die Kirchheimer die Aufgabe. Der SB Chiemgau Traunstein schwebt wie der KSC auf Wolke sieben, will nach 3:2-Erfolgen über den TSV Eintracht Karlsfeld und den FC Sportfreunde Schwaig auch die dritte Partie seiner Englischen Woche für sich entscheiden, der Vorsprung auf den direkten Konkurrenten würde dann auf vier Punkte anwachsen.

„Wir können mindestens genauso selbstbewusst an die Sache herangehen, wir haben uns das erarbeitet. Aber es wird ein schwieriges Spiel, Traunstein verfügt über eine Top-Offensive. Mit einer Aktion aus dem Nichts kann die Mannschaft gefährlich werden“, warnt Toy.

Die Pflichtspiel-Bilanz der torhungrigen Rivalen – Kirchheim erzielte bis dato 66 Treffer, Traunstein kommt auf 64 – ist ausgeglichen, die letzten beiden Male ging der KSC allerdings als Verlierer vom Platz. Beim 1:2 in der Vorrunde war die Elf mit dem Resultat noch gut bedient, beim 1:4 im Toto-Pokal „haben sie uns richtig aus den Socken geschossen“, erinnert sich Toy.

Der 34-Jährige hatte gehofft, dass er diesmal wieder auf Korbinian Vollmann zählen kann, doch der spielende Co-Trainer (neun Tore und acht Assists in 18 Einsätzen) droht zum dritten Mal in Folge auszufallen – diesmal wegen eines grippalen Infekts. Weil Marco Flohrs beruflich verhindert ist, muss im Mittelfeld ohnehin umgebaut werden. Für Noel Pfeiffer – der 27-Jährige feierte zuletzt nach knapp siebenmonatiger Pause sein Comeback – kommt ein Einsatz in der Startelf laut Toy noch zu früh: „Wir haben aber genügend Optionen.“ (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic - Zielke, Zabolotnyi, Maiberger, Ecker - Hert, Baitz, Mauerer - Özdemir, Cazorla, Murga