Kirchheimer SC schnuppert an der Tabellenführung

Von: Guido Verstegen

KSC bestätigt mit dem 3:1-Sieg bei SV Bruckmühl seine aktuelle Top-Form und ist mittendrin im Aufstiegsrennen.

Kirchheim – Was geht da noch in dieser Saison? Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC beweisen auch beim 3:1 gegen den SV Bruckmühl ihre Auswärtsstärke und schnuppern weiter an der Bayernliga. Weil der Sportbund Chiemgau Traunstein beim 3:2 gegen den FC Sportfreunde Schwaig ebenfalls drei Punkte einsackte, ist aus dem Sprung an die Tabellenspitze nichts geworden, doch der Kirchheimer SC gewann beim neuen Zweiten SV Bruckmühl souverän mit 3:1 und könnte bei einem Erfolg gegen Traunstein am kommenden Freitag (19.30 Uhr) erstmals in dieser Saison als Liga-Primus grüßen.

„Wir waren von Minute eins an die bessere Mannschaft und in den Zweikämpfen präsent, wirkten agiler und spritziger“, lobte Spielertrainer Steven Toy seine Mannschaft, die gegen die robust verteidigende Heimelf eine frühe Führung verpasste: So verzog Luca Mauerer nach Kopfball-Ablage von Alessandro Cazorla nur knapp (8.), dann kam Benjamin Murga aus kurzer Distanz nicht richtig hinter den Ball (15.) – und hatte sogar ein zweites Mal das 1:0 auf dem Fuß (28.). Der Tabellenführer wurde eigentlich nur bei Standards und Distanzschüssen – in der ersten Halbzeit zielte Maximilian Biegel aus 22 Metern knapp vorbei (34.) – gefährlich, die Ergebniskrise mit nur einem Punkt aus jetzt sechs Spielen hinterlässt offensichtlich ihre Spuren. Und doch benötigten die Kirchheimer einen von Thomas Mühlhamer verschuldeten Strafstoß: Er trat dem mit dem Rücken zum Tor stehenden Alessandro Cazorla in die Füße, und der Angreifer verwandelte anschließend sicher (45.). „Das war der Dosenöffner!“, befand Toy und hatte bis auf eine kurzen Hänger Mitte der zweiten Halbzeit weiter viel Freude am Auftritt seiner Elf. Vor 317 Zuschauern – unter ihnen der gemeinsam mit zwei Kumpels auf Fahrrädern angereiste Ex-KSC-Keeper Markus Magdolen und eine Abordnung des Konkurrenten Traunstein – scheiterten dann Andrii Hert und Maximilian Baitz mit einer Doppelchance an Bruckmühls Keeper Markus Stiglmeier (77.) und schrammte Bruckmühls Anian Folger bei seiner Zehn-Minuten-Strafe haarscharf an einem Platzverweis vorbei (78.). „Eine Tätlichkeit gegen Philipp Maiberger“ hatte nicht nur Toy da gesehen. Auf Zuckerpass von Cazorla legte Kerim Özdemir das 2:0 nach (80.), aber die Gastgeber schöpften Hoffnung, nachdem Matthias Ecker den aus dem Strafraum laufenden Maurice Koller aus dem Tritt gebracht und Maximilian Pichler den Elfmeter verwandelt hatte (82.). Doch auf Cazorla war erneut Verlass: Nach einem Özdemir-Zuspiel blieb der KSC-Goalgetter bei seinem 21. Saisontor in Bedrängnis stabil und drückte den Ball zum 3:1 über die Linie (85.). GUIDO VERSTEGEN

SV Bruckmühl - Kirchheimer SC 1:3 (0:1) Kirchheimer SC: Babic - Zielke, Zabolotnyi, Maiberger, Ecker - Flohrs (77. Huskic), Baitz, Mauerer (77. Pfeiffer) - Özdemir (88. Wilms), Cazorla, Murga (55. Vitzthum/65. Hert Tore: 0:1 Cazorla (45./Foulelfmeter), 0:2 Özdemir (80.), 1:2 Pichler (82./Foulelfmeter), 1:3 Cazorla (85. Zeitstrafe: Folger (79./Bruckmühl) Schiedsrichter: Elias Tiedeken (TSV Neusäß); Zuschauer: 317