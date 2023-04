Kirchheimer genießen die Höhenluft - Gegen Wasserburg soll der Sieg im Topspiel veredelt werden

Von: Guido Verstegen

Im Angriffsmodus: Luca Mauerer (blau) ist einsatzbereit. © Christian Riedel

Die Fußballer des Kirchheimer SC genießen die Höhenluft in der Landesliga Südost: Daheim gegen den TSV Wasserburg will der Tabellenzweite seinen Aufwärtstrend bestätigen.

Kirchheim - Kann der Kirchheimer SC seine bisher so erfolgreiche Woche mit einem weiteren Dreier abschließen und das 3:1 im Topspiel gegen den TSV Eintracht Karlsfeld veredeln? Spielertrainer Steven Toy wäre damit sehr einverstanden, warnt aber vor der nächsten Aufgabe, die in seinen Augen durchaus knifflig werden könnte. „Das ist ein ganz anderes Spiel als am Dienstag“, warnt der 34-Jährige und denkt dabei zum einen an die flinke Offensive des TSV Wasserburg, zum anderen an dessen körperlich robustes Auftreten.

Außerdem erlebt die Mannschaft von Trainer Florian Heller – er hatte im Januar nach nur einem halben Jahr Harry Mayer abgelöst – gerade einen ähnlichen Lauf wie der KSC, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Die Wasserburger brachten sich zuletzt mit dem 1:1 im Derby gegen Spitzenreiter SV Bruckmühl in Stellung und wollen zum fünften Mal hintereinander punkten. Für den Bayernliga-Absteiger geht es darum, den Ein-Punkte-Abstand auf den Tabellen-14. FC Unterföhring im besten Falle auszubauen, um nicht Gefahr zu laufen, wieder ins untere Drittel des Rankings abzurutschen.

Der KSC tat sich zuletzt gegen vom Abstieg bedrohte Teams schwer, gab sowohl gegen Schlusslicht Brunnthal als auch gegen Geretsried daheim eine 2:0-Führung aus der Hand. Zusätzliche Motivation schöpft der neue Tabellenzweite sicher auch aus der Erinnerung an die verdiente 0:2-Pleite im Hinspiel. Grundsätzlich sollte die Toy-Truppe allerdings mit breiter Brust auflaufen: Aktuell stellt sie mit aktuell 60 Treffern den besten Angriff der Liga, feierte zuletzt den ersten Heimsieg seit dem 19. November 2022 (1:0 gegen Unterföhring) und hat mit Torjäger Alessandro Cazorla (18 Treffer) ganz nebenbei einen Top-Vorbereiter (30 Scorer-Punkte) in seinen Reihen. Auf Ex-Profi und Co-Spielertrainer Korbinian Vollmann werden die Kirchheimer am Samstag (14 Uhr) voraussichtlich verzichten müssen: Der 29-Jährige wurde im Karlsfeld-Spiel mit muskulären Problemen ausgewechselt. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Babic - Zielke, Bachleitner, Maiberger, Ecker - Flohrs, Baitz, Zabolotnyi - Özdemir, Cazorla, Mauerer