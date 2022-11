Kirchheims Cazorla: „Es stimmt einfach in der Mannschaft“

Von: Guido Verstegen

Teilen

Alessandro Cazorla erzielt im Derby das Siegtor für den Kirchheimer SC. Foto: guv © guv

Der Kirchheimer SC surft auf der Erfolgswelle in die Winterpause. Neuzugang Alessandro Cazorla gefällt das Klima beim KSC. Er glaubt, mit der Mannschaft ist alles möglich.

Kirchheim – Nach drei Siegen am Stück führt der Kirchheimer SC das Rückrunden-Ranking an. Zusammen mit der krassen Aufholjagd in der Vorsaison ist die Jahresbilanz kaum noch zu toppen. Daran hat auch Neuzugang Alessandro Cazorla (21) seinen Anteil.

Herr Cazorla, in Ihren bisherigen 18 Spielen für den KSC kommen Sie auf hervorragende zwölf Tore und neun Assists. Gegen den FC Unterföhring brachte Ihr Treffer weitere drei Punkte ein. Hat das gegen den Vorjahres-Vize den Unterschied ausgemacht?

Würde ich so nicht sagen – am Ende liegt’s an der Teamkonstellation! Gefühlt haben wir jeden Zweikampf gewonnen, Abwehr und Mittelfeld haben super gearbeitet. Da hat es ein Stürmer leichter und kann sich auch mal einen Fehlschuss erlauben.

Sie sprechen das Team an: Sie sind im Sommer vom Bayernligisten VfB Hallbergmoos gekommen und haben sich in Kirchheim offensichtlich schnell eingefunden.

Es stimmt einfach in der Mannschaft, es herrscht eine familiäre Atmosphäre. Das gefällt mir, ich bin sehr zufrieden. Auch die anderen Neuzugänge sind alle super integriert. Ich bin noch jung und bewusst einen Schritt zurückgegangen, wollte eine Liga tiefer zeigen, was ich draufhabe. Am Ende zählt aber nur das Team, es ist ganz egal, wer die Tore schießt.

Denken Sie beim Blick auf die Tabelle nicht darüber nach, wie die Mannschaft mit dem einen oder anderen Pünktchen mehr dastehen könnte?

Nein, eigentlich nicht. Es geht in erster Linie weiter darum, möglichst schnell die zum Klassenerhalt nötigen Punkte zu sammeln. Wir genießen das jetzt, und wollen dann nach der Winterpause einfach weiter uns Ding machen und dann – wenn irgendwie wie möglich – auch oben dranbleiben. Ich denke, wir verstehen vollkommen verdient auf dem dritten Tabellenplatz. Wenn bei uns alles passt und alle Gas geben, dann können wir in der Liga jeden Gegner schlagen.

Interview: Guido Verstegen.